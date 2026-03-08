IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बड़े मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में एक-दूसरे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है. खासकर बल्लेबाजी की बात करें तो कुछ खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में लगातार रन बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई है.

सूर्यकुमार यादव का शानदार रिकॉर्ड

भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. उन्होंने 2021 से 2026 के बीच खेले गए 13 मैचों में 526 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 58.44 का रहा है और स्ट्राइक रेट 170.77 का है, जो टी20 क्रिकेट में बेहद प्रभावशाली माना जाता है.

सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शतक और चार अर्धशतक भी लगाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 111 रन है. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए फाइनल में भी अहम साबित हो सकती है.

रोहित शर्मा का अनुभव

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 टी20 मैचों में 511 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 34.06 और स्ट्राइक रेट 141.16 का रहा है. रोहित शर्मा ने इस टीम के खिलाफ छह अर्धशतक लगाए हैं. उनका अनुभव और बड़े मैचों में खेलने की क्षमता भारत के लिए हमेशा अहम रही है.

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी मजबूत

न्यूजीलैंड की ओर से कॉलिन मुनरो ने भारत के खिलाफ 12 मैचों में 426 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट करीब 149 का रहा है और उन्होंने एक शतक भी लगाया है.

इसके अलावा टिम सीफर्ट ने भी भारत के खिलाफ 15 मैचों में 425 रन बनाए हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी कई बार भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौती बन चुकी है.

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन का नाम भी इस सूची में शामिल है. उन्होंने भारत के खिलाफ 13 मैचों में 419 रन बनाए हैं और कई मौकों पर टीम को संभाला है.

फाइनल में बल्लेबाजों पर रहेंगी नजरें

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में कई युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी. अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम बड़ा मैदान है, लेकिन यहां भी कई बार बड़े स्कोर देखने को मिले हैं. भारत की उम्मीदें सूर्यकुमार यादव जैसे आक्रामक बल्लेबाजों पर टिकी होंगी, जबकि न्यूजीलैंड अपनी संतुलित बल्लेबाजी के दम पर चुनौती पेश करेगा. ऐसे में फाइनल मुकाबला रोमांच से भरपूर होने की उम्मीद है.