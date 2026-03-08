हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: भारत-न्यूजीलैंड टी20 मुकाबलों में जमकर रन बनाते हैं ये खिलाड़ी, इस प्लेयर के नाम सबसे ज्यादा रन

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: भारत-न्यूजीलैंड टी20 मुकाबलों में जमकर रन बनाते हैं ये खिलाड़ी, इस प्लेयर के नाम सबसे ज्यादा रन

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मुकाबलों में सूर्यकुमार यादव सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. फाइनल से पहले उनके शानदार रिकॉर्ड ने टीम इंडिया की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 08 Mar 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बड़े मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में एक-दूसरे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है. खासकर बल्लेबाजी की बात करें तो कुछ खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में लगातार रन बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई है.

सूर्यकुमार यादव का शानदार रिकॉर्ड

भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. उन्होंने 2021 से 2026 के बीच खेले गए 13 मैचों में 526 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 58.44 का रहा है और स्ट्राइक रेट 170.77 का है, जो टी20 क्रिकेट में बेहद प्रभावशाली माना जाता है.

सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शतक और चार अर्धशतक भी लगाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 111 रन है. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए फाइनल में भी अहम साबित हो सकती है.

रोहित शर्मा का अनुभव

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 टी20 मैचों में 511 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 34.06 और स्ट्राइक रेट 141.16 का रहा है. रोहित शर्मा ने इस टीम के खिलाफ छह अर्धशतक लगाए हैं. उनका अनुभव और बड़े मैचों में खेलने की क्षमता भारत के लिए हमेशा अहम रही है.

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी मजबूत

न्यूजीलैंड की ओर से कॉलिन मुनरो ने भारत के खिलाफ 12 मैचों में 426 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट करीब 149 का रहा है और उन्होंने एक शतक भी लगाया है.

इसके अलावा टिम सीफर्ट ने भी भारत के खिलाफ 15 मैचों में 425 रन बनाए हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी कई बार भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौती बन चुकी है.

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन का नाम भी इस सूची में शामिल है. उन्होंने भारत के खिलाफ 13 मैचों में 419 रन बनाए हैं और कई मौकों पर टीम को संभाला है.

फाइनल में बल्लेबाजों पर रहेंगी नजरें

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में कई युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी. अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम बड़ा मैदान है, लेकिन यहां भी कई बार बड़े स्कोर देखने को मिले हैं. भारत की उम्मीदें सूर्यकुमार यादव जैसे आक्रामक बल्लेबाजों पर टिकी होंगी, जबकि न्यूजीलैंड अपनी संतुलित बल्लेबाजी के दम पर चुनौती पेश करेगा. ऐसे में फाइनल मुकाबला रोमांच से भरपूर होने की उम्मीद है. 

Published at : 08 Mar 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Tim Seifert T20I Record SURYAKUMAR YADAV IND VS NZ T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: भारत-न्यूजीलैंड टी20 मुकाबलों में जमकर रन बनाते हैं ये खिलाड़ी, इस प्लेयर के नाम सबसे ज्यादा रन
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: भारत-न्यूजीलैंड टी20 मुकाबलों में जमकर रन बनाते हैं ये खिलाड़ी, इस प्लेयर के नाम सबसे ज्यादा रन
स्पोर्ट्स
IND VS NZ FINAL: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
स्पोर्ट्स
IND vs NZ T20I World Cup Final: भारत-न्यूजीलैंड के बीच टी20 में सिर्फ इन 4 बल्लेबाजों ने लगाए शतक, लिस्ट में कितने भारतीय शामिल
भारत-न्यूजीलैंड के बीच टी20 में सिर्फ इन 4 बल्लेबाजों ने लगाए शतक, लिस्ट में कितने भारतीय शामिल
स्पोर्ट्स
वरुण चक्रवर्ती नहीं, कुलदीप यादव खेलेंगे फाइनल! प्लेइंग इलेवन पर ये नया अपडेट कर देगा हैरान
वरुण चक्रवर्ती नहीं, कुलदीप यादव खेलेंगे फाइनल! प्लेइंग इलेवन पर ये नया अपडेट कर देगा हैरान
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
IND VS NZ FINAL: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
बॉलीवुड
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
इंडिया
स्पेशल कंट्रोल रूम, एडवाइजरी और जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
कंट्रोल रूम, जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
हेल्थ
नाखून बता सकते हैं सेहत का राज, आयरन की कमी से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक देते हैं ये संकेत
नाखून बता सकते हैं सेहत का राज, आयरन की कमी से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक देते हैं ये संकेत
एग्रीकल्चर
घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका
घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget