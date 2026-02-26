आज होगा डबल हेडर मुकाबला, जिम्बाब्वे से भिड़ेगी टीम इंडिया, सेमीफाइनल की राह कितनी मुश्किल

T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज बड़ा दिन है. सुपर-8 चरण में दो मुकाबले खेले जाएंगे और सबसे ज्यादा नजरें भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच पर होंगी. सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में जीत चाहिए. सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत की जरूरत है ताकि नेट रन रेट में भी सुधार हो सके.

चेपॉक में होगा करो या मरो का मैच

भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के पहले मैच में भारत को साउथ अफ्रीका से 76 रन की हार मिली थी, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया है. दूसरी ओर जिम्बाब्वे भी अपना पिछला मुकाबला हार चुका है, इसलिए यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है.

टीम इंडिया की नजर खास तौर पर ओपनर अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन पर रहेगी. अब तक चार मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि बड़े मैच में वह फॉर्म में लौट सकते हैं. भारतीय टीम को बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में भी संतुलन बनाना जरूरी होगा.

अहमदाबाद में भी होगी बड़ी टक्कर

आज का दूसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा. दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में मजबूत प्रदर्शन कर चुकी हैं और अंक तालिका में ऊपर हैं.

हालांकि इस मैच का नतीजा सीधे तौर पर सेमीफाइनल तय नहीं करेगा, लेकिन ग्रुप की स्थिति साफ करने में अहम भूमिका निभाएगा. अगर साउथ अफ्रीका और भारत अपने-अपने बाकी मैच जीत लेते हैं, तो दोनों सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं. हालांकि अगर वेस्टइंडीज समीकरण बिगाड़ देती है, तो मामला नेट रन रेट पर अटक सकता है.

नेट रन रेट बनेगा बड़ा फैक्टर

इस समय अंक तालिका में मुकाबला बेहद करीबी है. अगर तीन टीमें बराबर अंकों पर पहुंचती हैं, तो फैसला नेट रन रेट से होगा. ऐसे में भारत के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करना बेहद जरूरी है. कुल मिलाकर, आज का दिन सुपर-8 की तस्वीर काफी हद तक साफ कर सकता है. भारतीय फैंस की नजरें चेपॉक पर टिकी रहेंगी, जहां जीत ही आगे का रास्ता तय करेगी.