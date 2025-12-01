हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs SA ODI Series: टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, तीन हीरो जिन्होंने रांची में पलट दिया पूरा मैच

IND vs SA ODI Series: टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, तीन हीरो जिन्होंने रांची में पलट दिया पूरा मैच

रांची वनडे में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराने के बाद सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इस जीत में 3 खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से मुकाबले का रुख भारत की ओर मोड़ दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 01 Dec 2025 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs SA ODI Series: टेस्ट सीरीज की हार के बाद भारतीय टीम पर वनडे में दबाव साफ नजर आ रहा था. हालांकि रांची में जैसे ही पहला वनडे शुरू हुआ, परफॉर्मेंस ने बता दिया कि टीम इंडिया इस सीरीज को हल्के में नहीं ले रही. 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने और फिर साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराने के बाद भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इस जीत में तीन खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से मुकाबले का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया. जानिए उन 3 दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में,
 
विराट कोहली 

लंबे समय बाद वनडे टीम में लौटे विराट कोहली ने वही किया जिसकी फैंस को उम्मीद थी. शुरुआत में सावधानी, बीच में क्लासिक कवर ड्राइव्स और आखिर में बड़े शॉट्स. विराट की 135 रन की पारी भारतीय बल्लेबाजी का आधार बनी. 120 गेंदों की इस पारी में 11 चौके और 7 शानदार छक्के शामिल थे. 

कोहली ने न सिर्फ अपना 52वां वनडे शतक पूरा किया, बल्कि इंटरनेशनल करियर का 82वां सेंचुरी भी अपने नाम की. उनकी इस पारी ने भारत को मजबूत स्कोर दिलाया और आखिर तक यह बढ़त मैच का महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हुई. प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी उनके नाम रहा.

हर्षित राणा

युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपने पहले ही ओवर में वो किया जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, दो बड़े विकेट. पहली गेंद पर रेयान रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने मेहमान टीम पर दबाव डाल दिया. तीसरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक भी बिना खाता खोले आउट हुए.  

यही नहीं, उन्होंने बाद में डेवाल्ड ब्रेविस जैसे खतरनाक बल्लेबाज को भी पवेलियन भेज दिया. राणा के 10 ओवर में 65 रन देकर 3 विकेट भारत की जीत की सबसे बड़ी नींव थे. शुरुआती झटकों ने साउथ अफ्रीका को शुरुआत से बैकफुट पर ला दिया.

कुलदीप याद

जब मैच बीच ओवर्स में थोड़ा खिंचता दिखा, तब कुलदीप यादव ने अपनी जादुई फिरकी से साउथ अफ्रीका की पारी उधेड़ दी. उन्होंने 10 ओवर में 68 रन देकर चार महत्वपूर्ण विकेट लिए. कुलदीप ने मैथ्यू ब्रेट्जके, टोनी डी जोरजी, मार्को जैनसन और प्रेनलन सुब्रायन को आउट कर लगातार अंतराल पर झटके दिए. उनकी गेंदबाजी ने मिडिल ओर्डर को पूरी तरह तोड़ दिया और साउथ अफ्रीका की रनगति धीमी कर दी. 

Published at : 01 Dec 2025 09:35 AM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav Harshit Rana VIRAT KOHLI ODI SERIES IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आत्मघाती हमले से दहल उठा पाकिस्तान, BLF ने सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना, जानें क्यों खरबों के प्रोजेक्ट को लग सकता है झटका
आत्मघाती हमले से दहल उठा पाक, BLF ने सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना, खरबों के प्रोजेक्ट को झटका!
महाराष्ट्र
'मेरी एक सर्जरी हुई है और..', महाराष्ट्र मंत्री छगन भुजबल ने अस्पताल के बेड से ही लोगों को दिया संदेश
'मेरी एक सर्जरी हुई है और..', महाराष्ट्र मंत्री छगन भुजबल ने अस्पताल के बेड से ही लोगों को दिया संदेश
इंडिया
गुटखा-पान मसाला बनाने वालों पर पाबंदी की तैयारी, सरकार संसद में ला रही नया सेस बिल, शीतकालीन सत्र में क्या-क्या होगा?
गुटखा-पान मसाला बनाने वालों पर पाबंदी की तैयारी, सरकार संसद में ला रही नया सेस बिल, शीतकालीन सत्र में क्या-क्या होगा?
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu Accident: हादसे में 11 लोगों की मौत, 40 घायल पैसेंजर को बचाने की कोशिश में हादसा |Breaking
BLO Death Case: SIR के दबाव की वजह से एक और BLO की मौत? | SIR Controversy
Ditwah Cyclone: भारत के कितने करीब 'दितवाह' | Breaking | Ditwah
Crime News: प्रेमी की लाश से 7 फेरों की कसम | Sansani
Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र कितना ठंडा, कितना गरम? | Rahul Gandhi | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आत्मघाती हमले से दहल उठा पाकिस्तान, BLF ने सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना, जानें क्यों खरबों के प्रोजेक्ट को लग सकता है झटका
आत्मघाती हमले से दहल उठा पाक, BLF ने सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना, खरबों के प्रोजेक्ट को झटका!
महाराष्ट्र
'मेरी एक सर्जरी हुई है और..', महाराष्ट्र मंत्री छगन भुजबल ने अस्पताल के बेड से ही लोगों को दिया संदेश
'मेरी एक सर्जरी हुई है और..', महाराष्ट्र मंत्री छगन भुजबल ने अस्पताल के बेड से ही लोगों को दिया संदेश
इंडिया
गुटखा-पान मसाला बनाने वालों पर पाबंदी की तैयारी, सरकार संसद में ला रही नया सेस बिल, शीतकालीन सत्र में क्या-क्या होगा?
गुटखा-पान मसाला बनाने वालों पर पाबंदी की तैयारी, सरकार संसद में ला रही नया सेस बिल, शीतकालीन सत्र में क्या-क्या होगा?
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
बॉलीवुड
धर्म को लेकर 'किस किस को प्यार करूं 2' एक्ट्रेस आयशा खान ने किया रिएक्ट, बोलीं- वो करिए जो आपको सही लगे
धर्म को लेकर 'किस किस को प्यार करूं 2' एक्ट्रेस आयशा खान ने किया रिएक्ट, बोलीं- वो करिए जो आपको सही लगे
विश्व
चीन युद्ध से लेकर कारगिल वॉर तक... कितने गहरे हैं भारत-इजरायल रिलेशन, PM मोदी की लीडरशिप में क्या बदलाव आया?
चीन युद्ध से लेकर कारगिल वॉर तक... कितने गहरे हैं भारत-इजरायल रिलेशन, 2014 के बाद कितने बदले?
दिल्ली NCR
December 2025 Holiday: अगर दिसंबर में बैंक जाना है तो पहले ये खबर पढ़ें, नहीं तो काम अटक जाएगा
December Holiday List: अगर दिसंबर में बैंक जाना है तो पहले ये खबर पढ़ें, नहीं तो काम अटक जाएगा
हेल्थ
क्या आपकी फूड हैबिट से आपके पार्टनर की गट हेल्थ हो जाती है खराब? इस रिसर्च में हुआ डराने वाला खुलासा
क्या आपकी फूड हैबिट से आपके पार्टनर की गट हेल्थ हो जाती है खराब? इस रिसर्च में हुआ डराने वाला खुलासा
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget