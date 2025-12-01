IND vs SA ODI Series: टेस्ट सीरीज की हार के बाद भारतीय टीम पर वनडे में दबाव साफ नजर आ रहा था. हालांकि रांची में जैसे ही पहला वनडे शुरू हुआ, परफॉर्मेंस ने बता दिया कि टीम इंडिया इस सीरीज को हल्के में नहीं ले रही. 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने और फिर साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराने के बाद भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इस जीत में तीन खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से मुकाबले का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया. जानिए उन 3 दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में,



विराट कोहली

लंबे समय बाद वनडे टीम में लौटे विराट कोहली ने वही किया जिसकी फैंस को उम्मीद थी. शुरुआत में सावधानी, बीच में क्लासिक कवर ड्राइव्स और आखिर में बड़े शॉट्स. विराट की 135 रन की पारी भारतीय बल्लेबाजी का आधार बनी. 120 गेंदों की इस पारी में 11 चौके और 7 शानदार छक्के शामिल थे.

कोहली ने न सिर्फ अपना 52वां वनडे शतक पूरा किया, बल्कि इंटरनेशनल करियर का 82वां सेंचुरी भी अपने नाम की. उनकी इस पारी ने भारत को मजबूत स्कोर दिलाया और आखिर तक यह बढ़त मैच का महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हुई. प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी उनके नाम रहा.

हर्षित राणा

युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपने पहले ही ओवर में वो किया जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, दो बड़े विकेट. पहली गेंद पर रेयान रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने मेहमान टीम पर दबाव डाल दिया. तीसरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक भी बिना खाता खोले आउट हुए.

यही नहीं, उन्होंने बाद में डेवाल्ड ब्रेविस जैसे खतरनाक बल्लेबाज को भी पवेलियन भेज दिया. राणा के 10 ओवर में 65 रन देकर 3 विकेट भारत की जीत की सबसे बड़ी नींव थे. शुरुआती झटकों ने साउथ अफ्रीका को शुरुआत से बैकफुट पर ला दिया.

कुलदीप याद

जब मैच बीच ओवर्स में थोड़ा खिंचता दिखा, तब कुलदीप यादव ने अपनी जादुई फिरकी से साउथ अफ्रीका की पारी उधेड़ दी. उन्होंने 10 ओवर में 68 रन देकर चार महत्वपूर्ण विकेट लिए. कुलदीप ने मैथ्यू ब्रेट्जके, टोनी डी जोरजी, मार्को जैनसन और प्रेनलन सुब्रायन को आउट कर लगातार अंतराल पर झटके दिए. उनकी गेंदबाजी ने मिडिल ओर्डर को पूरी तरह तोड़ दिया और साउथ अफ्रीका की रनगति धीमी कर दी.