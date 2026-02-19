हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 WC 2026 IND vs SA: सुपर-8 में टीम इंडिया की अग्निपरीक्षा! 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका से होगी भिड़ंत, हेड टू हेड में कौन आगे

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड में अब टीम इंडिया की अगली चुनौती साउथ अफ्रीका है. दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं और अहमदाबाद में होने वाला यह मुकाबला हाई-वोल्टेज रहने वाला है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 19 Feb 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

T20 WC 2026 IND vs SA: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले खत्म हो चुके हैं और अब टूर्नामेंट अपने सबसे रोमांचक पड़ाव यानी सुपर-8 राउंड में पहुंच गया है. टीम इंडिया ने लीग स्टेज में लगातार जीत दर्ज करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और आत्मविश्वास के साथ अगले चरण में जगह बनाई है. अब असली चुनौती शुरू होने जा रही है, जहां हर मैच सेमीफाइनल का टिकट तय कर सकता है.

22 फरवरी को होगा बड़ा मुकाबला

भारतीय टीम सुपर-8 में अपना पहला मैच 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. यह वही मैदान है जहां टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी मैच खेला था. ऐसे में घरेलू परिस्थितियों का फायदा भारतीय खिलाड़ियों को मिल सकता है.

साउथ अफ्रीका भी शानदार फॉर्म में

साउथ अफ्रीका की टीम ने भी इस टूर्नामेंट में अब तक जबरदस्त प्रदर्शन किया है. ग्रुप स्टेज में उन्होंने अपने सभी मुकाबले जीतकर सुपर-8 में एंट्री की है. खास बात यह है कि अफ्रीकी टीम अहमदाबाद में पहले भी कई मैच खेल चुकी है, जिससे उन्हें यहां की पिच और मौसम का अनुभव है.

हेड टू हेड में कौन आगे?

अगर दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो भारत का पलड़ा भारी रहा है.

कुल मैच - 35 टी20 इंटरनेशनल मैच

भारत जीता - 21 मैच

साउथ अफ्रीका जीता - 13 मैच

बेनतीजा- 1

टी20 वर्ल्डकप में किसका पलड़ा भारी

कुल मैच - 7 मैच

भारत जीता -  5 मैच

साउथ अफ्रीका जीता- 2 मैच
 
सेमीफाइनल की राह तय करेगा ये मैच

सुपर-8 के इस मुकाबले का नतीजा दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होगा. जीत दर्ज करने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो सकती है, जबकि हारने वाली टीम पर दबाव बढ़ जाएगा. ऐसे में फैंस को एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. 

साउथ अफ्रीकी टीम: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, जेसन स्मिथ, मार्को जेनसन, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, एनरिक नोर्त्जे, लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे, ट्रिस्टन स्टब्स, क्वेना मफाका.

भारतीय टीम: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह.

Published at : 19 Feb 2026 06:56 AM (IST)
Head To Head T20I Record IND VS SA T20 World Cup 2026
