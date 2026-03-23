हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026पैट कमिंस की वापसी के बावजूद कप्तान बने रहेंगे ईशान किशन? SRH टीम को लेकर चौंकाने वाला अपडेट

पैट कमिंस की वापसी के बावजूद कप्तान बने रहेंगे ईशान किशन? SRH टीम को लेकर चौंकाने वाला अपडेट

Pat Cummins SRH 2026: सनराइजर्स हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस जल्द टीम को जॉइन करने वाले हैं. क्या इससे ईशान किशन से SRH की कप्तानी छिन जाएगी?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Mar 2026 10:54 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 से ठीक पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खुशखबरी सामने आई है. SRH टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस मंगलवार, 24 मार्च को बेंगलुरू पहुंचने वाले हैं. कमिंस की चोट को लेकर हैदराबाद के खेमे में चिंता थी, जिसकी वजह से ईशान किशन को टीम का अंतरिम कप्तान नियुक्त किया गया था. सनराइजर्स हैदराबाद को अपना पहला मैच 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के साथ खेलना है.

पैट कमिंस चाहे मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद टीम को जॉइन करेंगे, लेकिन बुधवार को होने वाली 'Captains Meet' में ईशान किशन SRH टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. 25 मार्च को मुंबई में सभी 10 टीमों के कप्तान एकसाथ आएंगे और उनका फोटोशूट भी होगा. कप्तानों की मीटिंग में चाहे ईशान किशन शामिल होंगे, लेकिन मैचों में भी किशन ही कप्तान बने रहेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है.

SRH के लिए गुड न्यूज

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एकसाथ 2 खुशखबरी सामने आई हैं. एक तरफ टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस जल्द टीम को जॉइन करने वाले हैं. वहीं श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा को आईपीएल 2026 में खेलने की मंजूरी मिल गई है. मलिंगा 24 मार्च को हैदराबाद पहुंचेंगे. याद दिला दें कि उन्हें SRH ने 1.20 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. उनके अलावा दुशमंता चमीरा, दासुन शनाका और पथुम निसांका को भी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दे दी है.

28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद अपना पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के साथ खेलेगी. उसका दूसरा मैच 2 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा. हैदराबाद टीम का तीसरा मैच 5 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगा और चौथा मुकाबला 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स के साथ होगा. BCCI ने अभी तक तौरनमेंट के सिर्फ 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है.

यह भी पढ़ें:

जसप्रीत बुमराह पर ताजा अपडेट ने बढ़ाई MI की टेंशन, क्या IPL 2026 से हो जाएंगे बाहर?

क्या मिचेल स्टार्क होंगे IPL 2026 से बाहर? दिल्ली कैपिटल्स ने दिया ताजा अपडेट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 23 Mar 2026 10:54 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins SRH SunRisers Hyderabad IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
पैट कमिंस की वापसी के बावजूद कप्तान बने रहेंगे ईशान किशन? SRH टीम को लेकर चौंकाने वाला अपडेट
पैट कमिंस की वापसी के बावजूद कप्तान बने रहेंगे ईशान किशन? SRH टीम को लेकर चौंकाने वाला अपडेट
आईपीएल 2026
IPL में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप किसने जीती? देखें विराट-रोहित ने कितनी बार किया ये कारनामा
IPL में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप किसने जीती? देखें विराट-रोहित ने कितनी बार किया ये कारनामा
आईपीएल 2026
जसप्रीत बुमराह पर ताजा अपडेट ने बढ़ाई MI की टेंशन, क्या IPL 2026 से हो जाएंगे बाहर?
जसप्रीत बुमराह पर ताजा अपडेट ने बढ़ाई MI की टेंशन, क्या IPL 2026 से हो जाएंगे बाहर?
आईपीएल 2026
3 अहम खिलाड़ी चोटिल, अब ऐसी हो सकती है KKR की प्लेइंग इलेवन, सुनील नरेन नहीं करेंगे ओपनिंग!
3 अहम खिलाड़ी चोटिल, अब ऐसी हो सकती है KKR की प्लेइंग इलेवन, सुनील नरेन नहीं करेंगे ओपनिंग!
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Nissan Gravite Drive Review | This is your 1st Car! | Auto Live #nissan
BYD Blade Battery Gen 2 क्या कर देगी Petrol और Diesel की छुट्टी ? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आखिर कौन हैं वो देश, जो अमेरिका और ईरान के बीच डील में शामिल? ट्रंप ने किया था 3 का जिक्र
आखिर कौन हैं वो देश, जो अमेरिका और ईरान के बीच डील में शामिल? ट्रंप ने किया था 3 का जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS अंशिका वर्मा की शादी का कार्ड वायरल, IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ लेंगी सात फेरे
IPS अंशिका वर्मा की शादी का कार्ड वायरल, IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ लेंगी सात फेरे
इंडिया
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Ustaad Bhagat Singh: पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
क्रिकेट
IPL में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप किसने जीती? देखें विराट-रोहित ने कितनी बार किया ये कारनामा
IPL में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप किसने जीती? देखें विराट-रोहित ने कितनी बार किया ये कारनामा
नौकरी
UP Police Recruitment 2026: यूपी पुलिस के नौकरी का मौका, 1933 पदों के लिए अक्टूबर-नवंबर में होगी परीक्षा, जानें किस विभाग में कितने पद खाली?
यूपी पुलिस के नौकरी का मौका, 1933 पदों के लिए अक्टूबर-नवंबर में होगी परीक्षा, जानें किस विभाग में कितने पद खाली?
ट्रेंडिंग
जब क्रिस गेल का छक्का वेस्टइंडीज के लिए बन गया था पनौती, यूजर्स बोले, अपनी ही टीम की फील्डिंग सेट कर दी
जब क्रिस गेल का छक्का वेस्टइंडीज के लिए बन गया था पनौती, यूजर्स बोले, अपनी ही टीम की फील्डिंग सेट कर दी
यूटिलिटी
दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत
दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget