पैट कमिंस की वापसी के बावजूद कप्तान बने रहेंगे ईशान किशन? SRH टीम को लेकर चौंकाने वाला अपडेट

IPL 2026 से ठीक पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खुशखबरी सामने आई है. SRH टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस मंगलवार, 24 मार्च को बेंगलुरू पहुंचने वाले हैं. कमिंस की चोट को लेकर हैदराबाद के खेमे में चिंता थी, जिसकी वजह से ईशान किशन को टीम का अंतरिम कप्तान नियुक्त किया गया था. सनराइजर्स हैदराबाद को अपना पहला मैच 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के साथ खेलना है.

पैट कमिंस चाहे मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद टीम को जॉइन करेंगे, लेकिन बुधवार को होने वाली 'Captains Meet' में ईशान किशन SRH टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. 25 मार्च को मुंबई में सभी 10 टीमों के कप्तान एकसाथ आएंगे और उनका फोटोशूट भी होगा. कप्तानों की मीटिंग में चाहे ईशान किशन शामिल होंगे, लेकिन मैचों में भी किशन ही कप्तान बने रहेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है.

SRH के लिए गुड न्यूज

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एकसाथ 2 खुशखबरी सामने आई हैं. एक तरफ टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस जल्द टीम को जॉइन करने वाले हैं. वहीं श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा को आईपीएल 2026 में खेलने की मंजूरी मिल गई है. मलिंगा 24 मार्च को हैदराबाद पहुंचेंगे. याद दिला दें कि उन्हें SRH ने 1.20 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. उनके अलावा दुशमंता चमीरा, दासुन शनाका और पथुम निसांका को भी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दे दी है.

28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद अपना पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के साथ खेलेगी. उसका दूसरा मैच 2 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा. हैदराबाद टीम का तीसरा मैच 5 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगा और चौथा मुकाबला 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स के साथ होगा. BCCI ने अभी तक तौरनमेंट के सिर्फ 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है.

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