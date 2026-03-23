जसप्रीत बुमराह पर ताजा अपडेट ने बढ़ाई MI की टेंशन, क्या IPL 2026 से हो जाएंगे बाहर?

इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन शुरू होने से पहले मुंबई इंडियंस की टेंशन बढ़ती दिख रही है. टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बेंगलुरू स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे हैं. यह अभी साफ नहीं है कि बुमराह किसी चोट या फिटनेस संबंधी दिक्कत की वजह से COE गए हैं या फिर किसी और कारण से, लेकिन इससे मुंबई इंडियंस के खेमे में चिंता बढ़ गई होगी.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार मुंबई इंडियंस की टीम ट्रेनिंग शुरू कर चुकी है, लेकिन जसप्रीत बुमराह अब तक ट्रेनिंग कैम्प में नहीं पहुंचे हैं. ऐसे में उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का रुख करना 5 बार की IPL चैंपियन टीम के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है. पिछले सप्ताह मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने अपडेट देकर बताया था कि मुंबई के 4 खिलाड़ियों को अतिरिक्त ब्रेक दिया गया था, क्योंकि भारतीय टीम ने कुछ समय पहले ही टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.

बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मेडिकल टीम खिलाड़ियों की फिटनेस की देखरेख करती है. हाल ही में बताया गया कि कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज आकाशदीप भी कमर की समस्या के चलते COE पहुंचे हैं. आकाशदीप पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं.

मुंबई इंडियंस का खेमा प्रार्थना कर रहा होगा कि जसप्रीत बुमराह जल्द पूरी तरह फिट होकर टीम को जॉइन करें. बुमराह MI के लिए किसी तुरुप के इक्के से कम नहीं हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कई बार अहम मौके पर विकेट लेकर टीम इंडिया की मैच में वापसी करवाई थी.

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च से करेगी, जहां उसका सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. पिछले सीजन मुंबई दूसरे क्वालीफायर में पंजाब किंग्स के हाथों हारकर बाहर हो गई थी. बताते चलें कि मुंबई आखिरी बार 2020 में चैंपियन बनी थी, लेकिन उसके बाद कभी फाइनल में नहीं गई है.

यह भी पढ़ें:

क्या मिचेल स्टार्क होंगे IPL 2026 से बाहर? दिल्ली कैपिटल्स ने दिया ताजा अपडेट