IND vs SA Match Live Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से शुरु होगा. यह मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि यह भारत के लिए मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकिल का दूसरा घरेलू मुकाबला है. इस हाईवोल्टेड मैच से पहले जानिए लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की पूरी डिटेल्स

कहां देख सकते हैं लाइव टेलिकास्ट

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले इस रोमांचक टेस्ट मुकाबले का लाइव प्रसारण Star Sports Network पर किया जाएगा. दर्शक इसे Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu और Star Sports 1 Kannada चैनलों पर देख सकेंगे.

कहां देखें फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

अगर आप टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं, तो मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. क्रिकेट फैंस Airtel, Vi या Jio सिम का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल या लैपटॉप पर भी फ्री में मैच का मजा ले सकते हैं.

मैच की तारीख और समय

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच 14 से 18 नवंबर 2025 तक खेला जाएगा. यह मुकाबला सुबह 9:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगा. मैच का आयोजन कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होगा, जहां लगभग 6 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी हो रही है.

भारत के पास जीत की लय बरकरार रखने का मौका

शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज ड्रॉ करने के बाद वेस्टइंडीज को 2-0 से हराकर शानदार शुरुआत की थी. अब गिल ब्रिगेड का लक्ष्य होगा कि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वही प्रदर्शन दोहराए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में अपनी स्थिति मजबूत करे.

दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका, जो मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन फॉर्म में दिखी थी. अब डीन एल्गर की टीम भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है.