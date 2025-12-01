IND vs SA 2nd ODI: दूसरा वनडे कब? कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग, जान लीजिए हर डिटेल

IND vs SA 2nd ODI: टेस्ट सीरीज में निराशाजनक हार के बाद भारतीय टीम ने वनडे में धाक जमा दी. रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने 349 रन बनाकर साउथ अफ्रीका को 17 रन से मात दी. विराट कोहली ने जहां शानदार सेंचुरी ठोकी, वहीं रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ 57 रन बनाकर छक्कों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया. कप्तान केएल राहुल ने भी फिफ्टी लगाकर बल्लेबाजी को मजबूती दी. गेंदबाजी में कुलदीप यादव सबसे ज्यादा चमके, जिन्होंने निर्णायक झटके देकर अफ्रीकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी.

कब और कहां होगा दूसरा वनडे?

वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत 1-0 से आगे है और इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश में उतरेगा. वहीं साउथ अफ्रीका की टीम वापसी की उम्मीद के साथ मैदान पर उतरेगी.

टीम इंडिया में बड़ा बदलाव

इस सीरीज के लिए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर चोट के कारण बाहर हैं, जिसके चलते कप्तानी की जिम्मेदारी केएल राहुल को दी गई है. ऋषभ पंत की वापसी टीम के लिए बड़ी राहत है. रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी से टीम का बल्लेबाजी क्रम बेहद मजबूत दिख रहा है.

मैच कहां देखें लाइव?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जा रहा है. मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. डिजिटल दर्शक इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप/वेबसाइट पर देख सकते हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें

भारत: केएल राहुल (कप्तान), विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल, नितीश रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़

साउथ अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रेट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, रुबिन हर्मन, केशव महाराज, टोनी डी ज़ोरज़ी, रयान रिकेल्टन, मार्को जैनसन, एडन मार्कराम, लुंगी एनगिडी, प्रेनेलन सुब्रायन.