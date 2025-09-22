हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs PAK: हारिस रऊफ-शाहीन अफरीदी की बदतमीजी पर अभिषेक शर्मा ने दिया करारा जवाब, कहा- 'पाकिस्तानी फालतू में उलझ रहे थे, सबक सिखा दिया'

IND vs PAK: हारिस रऊफ-शाहीन अफरीदी की बदतमीजी पर अभिषेक शर्मा ने दिया करारा जवाब, कहा- 'पाकिस्तानी फालतू में उलझ रहे थे, सबक सिखा दिया'

एशिया कप 2025 सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भिड़ंत के बाद अभिषेक शर्मा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फालतू में उलझ रहे थे इसलिए सबक सिखा दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 22 Sep 2025 08:04 AM (IST)

Asia Cup 2025 IND vs PAK: एशिया कप 2025 का सुपर-4 चरण भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा की तरह हाईवोल्टेज मैच रहा. रविवार को दुबई में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत दर्ज की. मैच के दौरान कई बार माहौल तनावपूर्ण भी दिखा. इस मैच के हीरो रहे युवा ओपनर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पाकिस्तानी गेंदबाजों की नींद उड़ा दी, जिसके चलते पाकिस्तानी गेंदबाज कई बार मैदान पर उनसे भिड़ते नजर आए.

हारिस रऊफ-शाहीन अफरीदी से भिड़ंत पर किया खुलासा

मैच के बाद अभिषेक शर्मा को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. मैच के बाद अभिषेक ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, “पाकिस्तानी खिलाड़ी हमें बार-बार उकसाने की कोशिश कर रहे थे. वे फालतू में हमसे उलझ रहे थे, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने बल्ले से दूंगा. और वही हुआ.”

इस मैच में उपकप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मी के बीच बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली. अभिषेक शर्मा ने गिल के साथ पार्टनरशिप पर कहा, “मैं जब स्कूल में था तब से मैं शुभमन के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं. मै बहुत समय से उनके साथ ऐसी पार्टनरशिप चाहता था. टीम भी यही चाहती है की हम अपने अंदाज में बल्लेबाजी करें. टीम को पता है की इस अंदाज में बल्लेबाजी करना जोखिम भरा है, लेकिन उन्होंने भी हमेशा आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए प्रोत्साहित किया है.”

पाकिस्तान की पारी

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन बनाए थे. टीम की शुरुआत ठीक-ठाक रही लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में पकड़ मजबूत कर ली. पाकिस्तान के बल्लेबाज लगातार विकेट गंवाते रहे और बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे.

भारत की जवाबी पारी

173 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत धमाकेदार रही. अभिषेक शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी की. इस पार्टनरशिप ने भारतीय ड्रेसिंग रूम का दबाव पूरी तरह हटा दिया.

अभिषेक ने सिर्फ 39 गेंदों पर 74 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे. वहीं गिल 28 गेंदों पर 47 रन बनाकर अर्धशतक से चूक गए. अंत में तिलक वर्मा ने भी 19 गेंदों में नाबाद 30 रन ठोककर भारत को आसानी से जीत दिलाई. भारत ने लक्ष्य को 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर हासिल कर लिया था. 

भारत की शानदार जीत

भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल कर सुपर-4 में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ ने 26 रन देकर 2 विकेट लिए और फहीम अशरफ को एक सफलता मिली, लेकिन उनकी मेहनत टीम को हार से नही बचा सकी.

खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया

मैच खत्म होने के बाद एक और दिलचस्प नजारा सामने आया. लीग स्टेज की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. इससे दोनों टीमों के बीच चल रही तनातनी साफ झलकती है.

Published at : 22 Sep 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
Shaheen Afridi Abhishek Sharma Haris Rauf IND VS PAK Asia Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने को रहें तैयार', पाकिस्तान पर भड़का ये मुस्लिम देश, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को जमकर लताड़ा
'अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने को रहें तैयार', पाकिस्तान पर भड़का ये मुस्लिम देश, शहबाज-मुनीर को जमकर लताड़ा
बिहार
बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार सरकार से नाराज हो गए जीतन राम मांझी? बोले- 'हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए...'
बिहार चुनाव: नीतीश कुमार से नाराज हुए जीतन राम मांझी? बोले- '4 विधायक हैं इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती'
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा नहीं, ये है अक्षय कुमार की फेवरेट हीरोइन, हुस्न का बिखेर चुकी हैं जलवा
करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा नहीं, ये है अक्षय कुमार की फेवरेट हीरोइन, हुस्न का बिखेर चुकी हैं जलवा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने को रहें तैयार', पाकिस्तान पर भड़का ये मुस्लिम देश, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को जमकर लताड़ा
'अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने को रहें तैयार', पाकिस्तान पर भड़का ये मुस्लिम देश, शहबाज-मुनीर को जमकर लताड़ा
बिहार
बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार सरकार से नाराज हो गए जीतन राम मांझी? बोले- 'हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए...'
बिहार चुनाव: नीतीश कुमार से नाराज हुए जीतन राम मांझी? बोले- '4 विधायक हैं इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती'
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा नहीं, ये है अक्षय कुमार की फेवरेट हीरोइन, हुस्न का बिखेर चुकी हैं जलवा
करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा नहीं, ये है अक्षय कुमार की फेवरेट हीरोइन, हुस्न का बिखेर चुकी हैं जलवा
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
लाइफस्टाइल
Kids Screen Addiction: बच्चों को कैसे कराएं मोबाइल फास्टिंग? पैरेंटिंग में बेहद काम आएंगे ये टिप्स
बच्चों को कैसे कराएं मोबाइल फास्टिंग? पैरेंटिंग में बेहद काम आएंगे ये टिप्स
शिक्षा
IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट बेहद जल्द, जानें कैसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड
IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट बेहद जल्द, जानें कैसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड
जनरल नॉलेज
Longest Serving Leaders: कौन-सा नेता अपने देश पर सबसे ज्यादा वक्त से काबिज? जान लें हर किसी की डिटेल
कौन-सा नेता अपने देश पर सबसे ज्यादा वक्त से काबिज? जान लें हर किसी की डिटेल
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget