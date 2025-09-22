Asia Cup 2025 IND vs PAK: एशिया कप 2025 का सुपर-4 चरण भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा की तरह हाईवोल्टेज मैच रहा. रविवार को दुबई में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत दर्ज की. मैच के दौरान कई बार माहौल तनावपूर्ण भी दिखा. इस मैच के हीरो रहे युवा ओपनर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पाकिस्तानी गेंदबाजों की नींद उड़ा दी, जिसके चलते पाकिस्तानी गेंदबाज कई बार मैदान पर उनसे भिड़ते नजर आए.

हारिस रऊफ-शाहीन अफरीदी से भिड़ंत पर किया खुलासा

मैच के बाद अभिषेक शर्मा को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. मैच के बाद अभिषेक ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, “पाकिस्तानी खिलाड़ी हमें बार-बार उकसाने की कोशिश कर रहे थे. वे फालतू में हमसे उलझ रहे थे, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने बल्ले से दूंगा. और वही हुआ.”

इस मैच में उपकप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मी के बीच बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली. अभिषेक शर्मा ने गिल के साथ पार्टनरशिप पर कहा, “मैं जब स्कूल में था तब से मैं शुभमन के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं. मै बहुत समय से उनके साथ ऐसी पार्टनरशिप चाहता था. टीम भी यही चाहती है की हम अपने अंदाज में बल्लेबाजी करें. टीम को पता है की इस अंदाज में बल्लेबाजी करना जोखिम भरा है, लेकिन उन्होंने भी हमेशा आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए प्रोत्साहित किया है.”

पाकिस्तान की पारी

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन बनाए थे. टीम की शुरुआत ठीक-ठाक रही लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में पकड़ मजबूत कर ली. पाकिस्तान के बल्लेबाज लगातार विकेट गंवाते रहे और बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे.

भारत की जवाबी पारी

173 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत धमाकेदार रही. अभिषेक शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी की. इस पार्टनरशिप ने भारतीय ड्रेसिंग रूम का दबाव पूरी तरह हटा दिया.

अभिषेक ने सिर्फ 39 गेंदों पर 74 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे. वहीं गिल 28 गेंदों पर 47 रन बनाकर अर्धशतक से चूक गए. अंत में तिलक वर्मा ने भी 19 गेंदों में नाबाद 30 रन ठोककर भारत को आसानी से जीत दिलाई. भारत ने लक्ष्य को 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर हासिल कर लिया था.

भारत की शानदार जीत

भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल कर सुपर-4 में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ ने 26 रन देकर 2 विकेट लिए और फहीम अशरफ को एक सफलता मिली, लेकिन उनकी मेहनत टीम को हार से नही बचा सकी.

खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया

मैच खत्म होने के बाद एक और दिलचस्प नजारा सामने आया. लीग स्टेज की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. इससे दोनों टीमों के बीच चल रही तनातनी साफ झलकती है.