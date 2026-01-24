हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND Vs NZ: पहले जीरो पर आउट होने से बचे संजू सैमसन, फिर तीन गेंद बाद ही लौटे पवेलियन, खराब फॉर्म जारी

IND Vs NZ: पहले जीरो पर आउट होने से बचे संजू सैमसन, फिर तीन गेंद बाद ही लौटे पवेलियन, खराब फॉर्म जारी

IND vs NZ दूसरे टी20 में संजू सैमसन को जीरो पर जीवनदान मिला, लेकिन वह 3 गेंद बाद ही आउट हो गए. लंबे समय से उनकी खराब फॉर्म टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले चिंता का कारण बनती जा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Jan 2026 07:28 AM (IST)
IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन एक बार फिर चर्चा में आ गए, लेकिन वजह उनका खराब प्रदर्शन रहा. शुभमन गिल को बाहर बैठाकर टीम मैनेजमेंट ने संजू को सलामी बल्लेबाज के तौर पर मौका दिया, मगर वह इस भरोसे पर खरे नहीं उतर सके. रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया यह मैच संजू के लिए निराशाजनक साबित हुआ.

जीरो पर बच गए संजू, लेकिन किस्मत ने ज्यादा साथ नहीं दिया

न्यूजीलैंड की ओर से पारी का पहला ओवर डालने आए मैट हेनरी. ओवर की दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में फंस गए. गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गई, जहां फील्डिंग कर रहे डेवोन कॉन्वे कैच नहीं पकड़ सके. कॉन्वे गेंद का सही अंदाजा नहीं लगा पाए और वह उनके हाथ से लगकर बाउंड्री के बाहर चली गई. इस तरह संजू को जीरो पर बड़ा जीवनदान मिल गया.

तीन गेंद बाद ही लौटे पवेलियन

हालांकि, यह जीवनदान संजू के किसी काम नहीं आया. उसी ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की. इस बार गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और मिड ऑन की ओर चली गई. वहां खड़े रचिन रविंद्र ने आसान कैच लपक लिया. संजू सैमसन सिर्फ 5 गेंदों में 6 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए. जिस तरह से वह आउट हुए, उसने उनकी बल्लेबाजी पर फिर सवाल खड़े कर दिए.

लगातार चिंता बढ़ा रही है खराब फॉर्म

टी20 इंटरनेशनल में संजू सैमसन की फॉर्म लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है. साल 2025 से अब तक उनके बल्ले से 13 पारियों में सिर्फ 238 रन ही आए हैं. उनका औसत भी करीब 18 का रहा है, जबकि स्ट्राइक रेट 127 के आसपास है. इन 13 पारियों में उनके नाम सिर्फ एक ही अर्धशतक दर्ज है, जो उन्होंने एशिया कप में ओमान के खिलाफ लगाया था.

टीम इंडिया के लिए सिरदर्द बनी स्थिति

टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया अपने बल्लेबाजों की फॉर्म पर खास नजर रखे हुए है. ऐसे में संजू सैमसन का लगातार फ्लॉप होना टीम मैनेजमेंट के लिए परेशानी बढ़ा रहा है. ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक टीम के पास कई विकल्प मौजूद हैं और अगर संजू जल्द ही रन नहीं बना पाए, तो उनका स्थान खतरे में पड़ सकता है.

Published at : 24 Jan 2026 07:25 AM (IST)
T20I Series SANJU SAMSON IND VS NZ
