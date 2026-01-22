एक्सप्लोरर
एयरपोर्ट पर छाए शिखर धवन और सोफी शाइन, स्टाइलिश अंदाज में दिखा कपल
Celebrity Couple: हाल ही में एयरपोर्ट पर शिखर धवन और सोफी शाइन स्पॉट हुए जहां दोनों बेहद स्टाइलिश अवतार में नजर आए. सोफी का न्यूट्रल आउटफिट और शिखर का कूल लुक परफेक्ट ट्रैवल फैशन गोल्स देता दिखा।
शिखर धवन और उनकी पार्टनर सोफी शाइन हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए जहां दोनों का स्टाइल और सहज अंदाज तुरंत लोगों की नजरों में आ गया. उनके रिलैक्स लेकिन स्टाइलिश लुक्स और खुलकर मुस्कुराते चेहरे ने ये साफ कर दिया कि ये कपल आराम और फैशन दोनों का परफेक्ट बैलेंस जानते हैं.
Published at : 22 Jan 2026 02:08 PM (IST)
