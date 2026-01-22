एयरपोर्ट पर छाए शिखर धवन और सोफी शाइन, स्टाइलिश अंदाज में दिखा कपल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीस्पोर्ट्सएयरपोर्ट पर छाए शिखर धवन और सोफी शाइन, स्टाइलिश अंदाज में दिखा कपल

Celebrity Couple: हाल ही में एयरपोर्ट पर शिखर धवन और सोफी शाइन स्पॉट हुए जहां दोनों बेहद स्टाइलिश अवतार में नजर आए. सोफी का न्यूट्रल आउटफिट और शिखर का कूल लुक परफेक्ट ट्रैवल फैशन गोल्स देता दिखा।

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Jan 2026 02:08 PM (IST)
शिखर धवन और उनकी पार्टनर सोफी शाइन हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए जहां दोनों का स्टाइल और सहज अंदाज तुरंत लोगों की नजरों में आ गया. उनके रिलैक्स लेकिन स्टाइलिश लुक्स और खुलकर मुस्कुराते चेहरे ने ये साफ कर दिया कि ये कपल आराम और फैशन दोनों का परफेक्ट बैलेंस जानते हैं.

एयरपोर्ट पर हाल ही में शिखर धवन अपनी पार्टनर सोफी शाइन के साथ स्पॉट हुए और इस बार सबसे पहले लोगों की नजर उनके लुक्स पर ही ठहर गई.
दोनों का स्टाइल इतना रिलैक्स और नैचुरल था कि बिना ज्यादा कोशिश के भी वे काफी स्टाइलिश लग रहे थे.
Published at : 22 Jan 2026 02:08 PM (IST)
Embed widget