IND vs NZ ODI Series: भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट से मुकाबला जीतकर तीन मैचों की वनडे सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है. हालांकि इस खुशी के बीच टीम इंडिया के लिए एक चिंता की खबर भी सामने आई है. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद अब ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर का सीरीज से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है.

वाशिंगटन सुंदर की चोट ने बढ़ाई परेशानी

पहले वनडे मैच में वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के दौरान साइड स्ट्रेन की समस्या हो गई. वह सिर्फ 5 ओवर ही डाल सके, जिसमें उन्होंने 27 रन दिए. गेंदबाजी के दौरान अचानक तेज दर्द होने के बाद सुंदर मैदान से बाहर आ गए. हालांकि, टीम की जरूरत को देखते हुए सुंदर दर्द में भी बल्लेबाजी करने आए, लेकिन मैच के बाद उनकी चोट को लेकर चिंता और गहरी हो गई. तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने मैच के बाद बताया कि सुंदर को साइड स्ट्रेन की समस्या हुई है.

ऋषभ पंत के बाद दूसरा बड़ा झटका

इस सीरीज से पहले ही टीम इंडिया को ऋषभ पंत के रूप में बड़ा नुकसान हुआ था, जो चोट के कारण बाहर हो गए. अब अगर वाशिंगटन सुंदर भी बाहर होते हैं, तो टीम का संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है. सुंदर निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी के साथ-साथ किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं.

कैसा रहा पहला वनडे मुकाबला

वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया. शुभमन गिल के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसला किया. न्यूजीलैंड की शुरुआत संभली हुई रही. कॉन्वे (56), निकोल्स (62) और मिचेल (84) की पारियों की बदौलत कीवी टीम ने 300 रन बोर्ड पर लगा दिए.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत लड़खड़ाई, लेकिन विराट कोहली की 93 रनों की शानदार पारी ने टीम की जीत की नींव रखी. उनके साथ चोट से वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर ने भी 49 रनों का योगदान दिया. अंत में केएल राहुल और हर्षित राणा ने 29-29 रन बनाकर भारत को जीत दिला दी.



आगे की राह पर नजर

टीम इंडिया ने सीरीज में बढ़त तो बना ली है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की चोट टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. अब सभी की नजरें उनके मेडिकल अपडेट पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले दो मैचों में उनकी कमी भारत को खल सकती है.