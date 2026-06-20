अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर भारत ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. अब चेन्नई में होने वाला तीसरा और आखिरी मुकाबला औपचारिक जरूर है, लेकिन टीम प्रबंधन की नजर भविष्य की तैयारियों पर भी रहेगी. ऐसे में प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

सबसे ज्यादा चर्चा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की वापसी को लेकर है. चोट से उबरने के बाद उन्हें फिर से टीम में शामिल किया गया है. ऐसे में अंतिम मुकाबले में उन्हें मौका मिलने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है. लगातार क्रिकेट खेल रहे अर्शदीप सिंह को आराम दिया जा सकता है, जिससे हर्षित के लिए जगह बन सकती है.

दूसरी ओर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी वापसी के लिए तैयार हैं. पिछले मैच में वह उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब फिट होकर टीम चयन के लिए तैयार हैं. उनके आने से बल्लेबाजी क्रम में बदलाव संभव है.

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पिछले मुकाबले में ओपनिंग करने वाले यशस्वी जायसवाल अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं रहे थे. ऐसे में माना जा रहा है कि कप्तान शुभमन गिल फिर से पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं और जायसवाल को अंतिम एकादश से बाहर बैठना पड़ सकता है.

मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर पर भी नजरें रहेंगी. दोनों मैचों में अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं. ऐसे में चेन्नई में उनसे एक प्रभावशाली प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

चेन्नई की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों की मददगार मानी जाती है. इसी वजह से कुलदीप यादव की जगह लगभग तय मानी जा रही है. भारतीय टीम सीरीज में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी, जबकि अफगानिस्तान सम्मान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगा.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, गुरनूर ब्रार, प्रिंस यादव

सीरीज भले ही भारत के नाम हो चुकी हो, लेकिन तीसरे वनडे में खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका रहेगा. टीम इंडिया जहां क्लीन स्वीप पर नजर लगाए होगी, वहीं कुछ खिलाड़ी अपनी जगह मजबूत करने के लिए पूरा दम लगाएंगे.

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