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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND VS AFG: चेन्नई में बदलेगा टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन, तीसरे वनडे में दिखेंगे दो नए चेहरे, देखें प्लेइंग 11

IND VS AFG: चेन्नई में बदलेगा टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन, तीसरे वनडे में दिखेंगे दो नए चेहरे, देखें प्लेइंग 11

सीरीज 2-0 से जीत चुकी टीम इंडिया तीसरे वनडे में दो बदलाव कर सकती है. हर्षित राणा की वापसी तय मानी जा रही है, जबकि नीतीश रेड्डी के आने से यशस्वी जायसवाल बाहर हो सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Anshu Kumar Singh |  Updated at : 20 Jun 2026 08:29 AM (IST)
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अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर भारत ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. अब चेन्नई में होने वाला तीसरा और आखिरी मुकाबला औपचारिक जरूर है, लेकिन टीम प्रबंधन की नजर भविष्य की तैयारियों पर भी रहेगी. ऐसे में प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

सबसे ज्यादा चर्चा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की वापसी को लेकर है. चोट से उबरने के बाद उन्हें फिर से टीम में शामिल किया गया है. ऐसे में अंतिम मुकाबले में उन्हें मौका मिलने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है. लगातार क्रिकेट खेल रहे अर्शदीप सिंह को आराम दिया जा सकता है, जिससे हर्षित के लिए जगह बन सकती है.

दूसरी ओर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी वापसी के लिए तैयार हैं. पिछले मैच में वह उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब फिट होकर टीम चयन के लिए तैयार हैं. उनके आने से बल्लेबाजी क्रम में बदलाव संभव है.

 ये भी पढ़े-Fastest Ball in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किसके नाम है? स्पीड जान उड़ जाएंगे होश

पिछले मुकाबले में ओपनिंग करने वाले यशस्वी जायसवाल अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं रहे थे. ऐसे में माना जा रहा है कि कप्तान शुभमन गिल फिर से पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं और जायसवाल को अंतिम एकादश से बाहर बैठना पड़ सकता है.

मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर पर भी नजरें रहेंगी. दोनों मैचों में अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं. ऐसे में चेन्नई में उनसे एक प्रभावशाली प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

चेन्नई की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों की मददगार मानी जाती है. इसी वजह से कुलदीप यादव की जगह लगभग तय मानी जा रही है. भारतीय टीम सीरीज में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी, जबकि अफगानिस्तान सम्मान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगा.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, गुरनूर ब्रार, प्रिंस यादव

सीरीज भले ही भारत के नाम हो चुकी हो, लेकिन तीसरे वनडे में खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका रहेगा. टीम इंडिया जहां क्लीन स्वीप पर नजर लगाए होगी, वहीं कुछ खिलाड़ी अपनी जगह मजबूत करने के लिए पूरा दम लगाएंगे.

IND vs AFG 3rd ODI Live Streaming: कहां और कैसे लाइव देखें भारत-अफगानिस्तान का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल 

Published at : 20 Jun 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Harshit Rana Nitish Kumar Reddy INDIA VS AFGANISTAN
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