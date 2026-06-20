Fastest Ball in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किसके नाम है? स्पीड जान उड़ जाएंगे होश
Fastest Ball in Test: वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज गेंद वाले गेंदबाज शोएब अख्तर हैं. लेकिन क्या आपको पता है टेस्ट में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गेंदबाज के नाम है, उन्होंने किस गति से गेंद डाली थी? जानिए.
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद डालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड शोएब अख्तर के नाम है. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 km/h की रफ्तार से गेंद डाली थी. ये वनडे था, और इस फॉर्मेट में 3 गेंदबाज 161 km/h से अधिक की गति की गेंद डाल चुके हैं, लेकिन टेस्ट में सिर्फ एक ही गेंदबाज है जिसने 160 km/h की रफ्तार से अधिक गेंद डाली है.
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद डालने वाले टॉप-3 में गेंदबाजों की लिस्ट में 2 ऑस्ट्रेलिया के हैं. इसमें एक वेस्टइंडीज के Fiedel Edwards हैं. उन्होंने 2003 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो गेंद डाली थी वो अभी भी टेस्ट की दूसरी सबसे तेज गेंद है.
ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गेंद डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर यही. उन्होंने 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ ये गेंद डाली थी, जो 156.8 km/h की रफ्तार की थी.
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दूसरे नंबर पर Fidel Edwards
वेस्टइंडीज के पूर्व गेंदबाज Fidel Edwards टेस्ट में सबसे तेज गेंद डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 2003 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 157.7 km/h की रफ्तार से गेंद डाली थी. एडवर्ड्स के क्रिकेट रिकॉर्ड की बात करें तो 44 साल के इस खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के लिए 245 इंटरनेशनल विकेट लिए. उन्होंने 55 टेस्ट में 165, 50 वनडे में 60 और 26 टी20 इंटरनेशनल में 20 विकेट लिए.
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टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किसके नाम?
मिचेल स्टार्क के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये गेंद डाली थी. ये 160.4 km/h की रफ्तार से डाली गई गेंद थी. 36 वर्षीय स्टार्क के करियर की बात करें तो वह 105 टेस्ट मैचों में 433 विकेट ले चुके हैं. इसके आलावा उन्होंने 130 वनडे में 247 और टी20 इंटरनेशनल में 79 विकेट चटकाए हैं.