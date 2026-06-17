IND vs AFG Live Score: टीम इंडिया को पहला झटका, यशस्वी जयसवाल 4 रन बनाकर लौटे पवेलियन

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. अफगानिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंजबाजी का फैसला किया है.

मेहमान अफगानिस्तान इस मैच में सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगा, जबकि भारतीय टीम की कोशिश मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी. इस मैच में रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों पर भी खास नजर रहेगी, जो अपनी लय हासिल करना चाहेंगे.

एकाना से अफगानिस्तान का खास रिश्ता

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए लंबे समय तक घरेलू मैदान की भूमिका निभा चुका है. इस मैदान पर अब तक कुल 16 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, जिनमें अफगानिस्तान ने आठ मुकाबलों में हिस्सा लिया है. यह संख्या भारत द्वारा यहां खेले गए मैचों से तीन अधिक है. हालांकि इस मैदान पर अफगानिस्तान को हमेशा मनचाहे नतीजे नहीं मिले. नवंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई सीरीज में टीम को तीनों वनडे और एकमात्र टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा था.

अच्छी यादों के सहारे मैदान पर उतरेगा अफगानिस्तान

भले ही 2019 की सीरीज निराशाजनक रही हो, लेकिन अफगानिस्तान के पास इस मैदान से जुड़ी कुछ अच्छी यादें भी हैं. टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 2-1 से जीती थी. इसके अलावा 2023 वनडे विश्व कप में इसी मैदान पर नीदरलैंड्स को हराकर अपनी एकमात्र विश्व कप जीत दर्ज की थी. भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में उतरते समय अफगानिस्तान इन्हीं सकारात्मक यादों से प्रेरणा लेने की कोशिश करेगा.

पहले मैच में गुरबाज ने दिखाया दम

अफगानिस्तान सीमित ओवरों के क्रिकेट में मजबूत टीम मानी जाती है और उसने पहले वनडे में इसकी झलक भी दिखाई थी. बारिश से प्रभावित 25-25 ओवर के मुकाबले में रहमानुल्लाह गुरबाज ने सिर्फ 51 गेंदों में 102 रन की विस्फोटक पारी खेली थी. उनकी शानदार बल्लेबाजी के दम पर अफगानिस्तान ने भारत के सामने 195 रन का लक्ष्य रखा था. हालांकि भारतीय टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में तीन विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन मुकाबला पूरी तरह एकतरफा नहीं रहा.

सिर्फ गुरबाज के भरोसे नहीं चल सकता अफगानिस्तान

पहले वनडे में गुरबाज ने शतक लगाया, लेकिन बाकी बल्लेबाजों से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला. टीम के सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके और एकल अंक पर आउट हो गए.

कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी का मानना है कि मैच 25 ओवर का होने के कारण बल्लेबाजों ने जल्दबाजी में बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, जिसका नुकसान टीम को उठाना पड़ा. दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को बेहतर सामूहिक बल्लेबाजी की जरूरत होगी.

भारत के युवा खिलाड़ियों ने किया प्रभावित

भारतीय टीम के लिए पहले मुकाबले में पदार्पण करने वाले गुरनूर बरार और हर्ष दुबे ने शानदार प्रदर्शन किया था. दोनों खिलाड़ियों ने तीन-तीन विकेट हासिल कर अफगान बल्लेबाजी को दबाव में रखा. वहीं कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 84 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया था. केएल राहुल ने भी सिर्फ 19 गेंदों में नाबाद 39 रन की तेजतर्रार पारी खेली थी. दोनों बल्लेबाज अपनी शानदार फॉर्म को दूसरे मैच में भी जारी रखना चाहेंगे.

रोहित और श्रेयस पर रहेंगी निगाहें

रोहित शर्मा का आईपीएल सीजन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था और अब वह वनडे में बड़ी पारी खेलकर आत्मविश्वास हासिल करना चाहेंगे. दूसरी तरफ हाल ही में भारत की टी20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर भी रन बनाने के दबाव में होंगे. उनकी पिछली तीन वनडे पारियों में क्रमशः 8, 3 और 12 रन ही आए हैं. ऐसे में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी.

क्या टीम इंडिया करेगी बदलाव?

पहले वनडे के बाद भारतीय टीम प्रबंधन कुछ बदलावों पर विचार कर सकता है. तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है प्रिंस यादव ने आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्रभावित किया था, जबकि कुलदीप यादव उत्तर प्रदेश के पड़ोसी शहर कानपुर से आते हैं. ऐसे में घरेलू परिस्थितियों का फायदा उन्हें मिल सकता.