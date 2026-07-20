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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup Awards Winners List: गोल्डन बॉल से लेकर सिल्वर बूट, देखें फीफा विश्व कप के सभी अवार्ड्स विजेताओं की लिस्ट

FIFA World Cup Awards Winners List: गोल्डन बॉल से लेकर सिल्वर बूट, देखें फीफा विश्व कप के सभी अवार्ड्स विजेताओं की लिस्ट

FIFA World Cup Awards Winners List: फीफा विश्व कप 2026 में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड स्पेन के खिलाड़ी ने जीता, अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी दूसरे स्थान पर रहे. देखें किसने कौन सा अवार्ड जीता.

Written By : शिवम |  Updated at : 20 Jul 2026 08:27 AM (IST)
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स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीत लिया है. खिताबी मुकाबले में स्पेन पूरी तरह हावी रही. स्पेन के ही खिलाड़ी ने गोल्डन बूट का अवार्ड जीता, जो संस्करण के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर को दिया जाता है. लियोनेल मेसी टूर्नामेंट के दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर बने, उन्हें 2 अवार्ड्स मिले. फीफा फेयर प्ले का अवार्ड नीदरलैंड टीम को मिला. चलिए आपको बताते हैं इस संस्करण कौन सा अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला.

2026 फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट?

गोल्डन बॉल अवार्ड फीफा वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। 2026 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड स्पेन के कप्तान रॉड्री कासकांटे ने जीता, जिन्होंने मिडफील्ड से अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाया। स्पेन की ताकत इस बार उनकी डिफेंस थी। पूरे संस्करण उनके खिलाफ सिर्फ एक ही गोल हुआ। रॉड्री ने मिडफील्ड से पूरा गेम चलाया, उन्होंने कोई गोल नहीं किया न ही कोई असिस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा कंप्लीट पास किए.

किलियन एम्बाप्पे ने जीता गोल्डन बूट अवार्ड

गोल्डन बूट अवार्ड उस खिलाड़ी को मिलता है, जिसने उस संस्करण सबसे अधिक गोल किए हों. ये अवार्ड फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने जीता, जिन्होंने इस संस्करण रिकॉर्ड 10 गोल दागे. इसके आलावा उन्हें टूर्नामेंट का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्लेयर भी चुना गया, उन्हें ब्रोंज मेडल मिला.

यह भी पढ़ें- फाइनल हारने वाली अर्जेंटीना को मिले 318 करोड़, चैंपियन स्पेन की प्राइज मनी उड़ा देंगे आपके होश

लियोनेल मेसी ने जीते 2 अवार्ड

लियोनेल मेसी का एक बार फिर गोल्डन बूट अवार्ड जीतने का सपना टूट गया, सेमीफाइनल के बाद तक वह टॉप गोल स्कोरर थे लेकिन तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में एम्बाप्पे 2 गोल दागकर उनसे आगे निकल गए थे. सर्वाधिक गोल करने वाली लिस्ट में मेसी दूसरे स्थान पर रहे, उन्हें सिल्वर बूट अवार्ड मिला. इसके आलावा उन्होंने सिल्वर बॉल अवार्ड भी जीता, जो टूर्नामेंट के दूसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 सभी अवार्ड्स विजेताओं की लिस्ट

  • गोल्डन बॉल- रॉड्री कासकांटे (स्पेन)
  • सिल्वर बॉल- लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
  • ब्रोंज बॉल- किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस)
  • गोल्डन बूट- किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस)
  • सिल्वर बूट- लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
  • ब्रोंज बूट- जूड बेलिंघम (इंग्लैंड)
  • गोल्डन ग्लव्स- उनाई साइमन (स्पेन)
  • फीफा यंग प्लेयर अवार्ड- पाउ क्यूबर्सी (स्पेन)
  • फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी- नीदरलैंड.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 20 Jul 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Kylian Mbappe Spain Football Team FIFA World Cup Winner FIFA World Cup Awards
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