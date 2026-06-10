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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs AFG: हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, जानिए वजह

IND vs AFG: हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, जानिए वजह

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. यह खबर हार्दिक के फिटनेस टेस्ट के पास होने के एक दिन बाद आई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 10 Jun 2026 11:55 AM (IST)
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टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. यह खबर हार्दिक के फिटनेस टेस्ट के पास होने के एक दिन बाद आई है. सूत्रों के मुताबिक हार्दिक के बाहर हो जाने की वजह उनके पैरों में लगी मोच हैं, जिसके कारण उन्हें वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ा है. पैरों की मोच के चलते हार्दिक को अगले 2 हफ्ते और बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही बिताने पड़ सकते हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली वनडे सीरीज 13 जून से शुरू हो रही है. पहला वनडे धर्मशाला में खेला जाना है, जिसके लिए हार्दिक पंड्या को 11 जून को टीम इंडिया को जॉइन करना था लेकिन उनके पैरों में आई मोच ने टीम इंडिया से जुड़ने के उनके इंतजार को अब और बढ़ा दिया है.

खबरों से यह पता चला है कि हार्दिक पंड्या को लो ग्रेड इंजरी है. उनके पैरों के बीच में मोच है. हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि ये इंजरी लंबी नहीं खिचेगी. इंजरी और ना बढ़ जाए इसलिए मेडिकल स्टाफ ने उन्हें अगले कुछ दिन और आराम की सलाह दी गई है.

यह भी पढ़ें- IND A Vs SL A 2026: उन चार गेंदों की कहानी जिसने बदल दी मैच की दिशा, भारत A ने कैसे दी श्रीलंका A को शिकस्त

गौर करने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से हार्दिक पंड्या 14 महीने बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करने वाले थे. मगर अब उन्हें और इंतजार करना होगा. पंड्या के वनडे टीम से बाहर होने के बाद ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा करती है या नहीं.

कुल मिलाकर, भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली यह वनडे सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम साबित हो सकती है. जहां भारतीय टीम 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को मजबूत करने और नए खिलाड़ियों को परखने की कोशिश करेगी, वहीं अफगानिस्तान की नजर मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खुद को साबित करने पर होगी. ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों को एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धी सीरीज देखने को मिल सकती है.

यह भी पढ़ें- दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कप्तान! अपनी कप्तानी में बनाया अनोखा रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा जीत और सबसे ज्यादा हार दोनों मिला

Published at : 10 Jun 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Bengaluru BCCI INDIA HARDIK PANDYA
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