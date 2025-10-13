हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs WI Test: यशस्वी जायसवाल पर बॉल फेंकना पड़ा भारी, आईसीसी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाज पर ले लिया अबतक का सबसे बड़ा एक्शन

IND vs WI Test: यशस्वी जायसवाल पर बॉल फेंकना पड़ा भारी, आईसीसी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाज पर ले लिया अबतक का सबसे बड़ा एक्शन

भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट में जेडेन सील्स को गुस्से में यशस्वी जायसवाल पर गेंद फेंकना भारी पड़ गया.ICC ने उन्हें दोषी ठहराते हुए मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट प्वाइंट दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 13 Oct 2025 07:51 AM (IST)
IND vs WI Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक विवादास्पद घटना ने सबका ध्यान खींच लिया. वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडेन सील्स को भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की ओर गुस्से में गेंद फेंकना महंगा पड़ गया. आईसीसी ने सील्स को लेवल-1 आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया है और उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ दिया गया है.

जायसवाल पर गुस्से में फेंकी गेंद

यह घटना भारत की पहली पारी के 29वें ओवर की है. सील्स गेंदबाजी कर रहे थे, तभी एक डिलीवरी के बाद उन्होंने गेंद को सीधा यशस्वी जायसवाल की ओर फेंक दिया. गेंद जाकर जायसवाल के पैड पर लगी, हालांकि बल्लेबाज ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नही दी, लेकिन मैदान पर मौजूद अंपायरों ने तुरंत इस घटना को नोटिस कर लिया और इसकी रिपोर्ट मैच रेफरी एंडी पाइकॉफ्ट को दी.

आईसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, सील्स ने आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 का उल्लंघन किया है. इस नियम के मुताबिक खिलाड़ी की ओर या उसके पास अनुचित या खतरनाक तरीके से गेंद या किसी अन्य उपकरण को फेंकना गलत है.

बचाव में दिया अजीब तर्क, फिर भी नही बच सके

सील्स ने अपनी सफाई में कहा कि वह केवल बल्लेबाज को रन आउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैच रेफरी ने कई एंगल से वीडियो रिप्ले देखने के बाद यह माना कि बल्लेबाज क्रीज के अंदर था और थ्रो का मकसद खेल भावना के अनुरूप नही था. इसलिए इसे “अनावश्यक और अनुचित थ्रो” माना गया.

सील्स के खाते में दूसरा डिमेरिट अंक

इस जुर्माने के साथ सील्स के खाते में अब कुल दो डिमेरिट पॉइंट्स हो गए हैं. अगर किसी खिलाड़ी के 24 महीनों में चार या उससे अधिक अंक हो जाते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. आईसीसी ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर और सख्त कार्रवाई होगी. 

Published at : 13 Oct 2025 07:49 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
