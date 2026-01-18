WPL Record: महिला प्रीमियर लीग (WPL) ने अपने छोटे से इतिहास में कई ऐसे मुकाबले देखे हैं, जहां बल्लेबाजों ने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए नया इतिहास रच दिया. खास बात यह है कि WPL की टॉप-5 सबसे बड़ी रन चेज में हर बार गुजरात जायंट्स को हार का सामना करना पड़ा. आइए नजर डालते हैं इन ऐतिहासिक मुकाबलों पर.

आरसीबी बनाम गुजरात जायंट्स (फरवरी 2025)

WPL इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के नाम दर्ज है. 14 फरवरी 2025 को वडोदरा में खेले गए मुकाबले में RCB ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 202 रन का विशाल लक्ष्य हासिल किया. यह WPL इतिहास में पहली और अब तक की इकलौती ऐसी पारी है, जिसमें किसी टीम ने 200 से ज्यादा रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक चेज किया.

इस ऐतिहासिक जीत की नायिका रहीं एलिस पेरी और ऋचा घोष. दोनों ने शानदार अर्धशतक जमाए और 93 रनों की अहम साझेदारी करते हुए टीम को 9 गेंदें शेष रहते जीत दिला दी. इस पारी ने न सिर्फ आरसीबी को जीत दिलाई, बल्कि WPL इतिहास में एक नया बेंचमार्क भी सेट कर दिया.

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स (जनवरी 2026)

नवी मुंबई में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 193 रनों का बड़ा लक्ष्य हासिल किया. यह मुकाबला आखिरी ओवर तक रोमांचक रहा. मुंबई की बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया और इस जीत के साथ WPL की दूसरी सबसे बड़ी सफल रन चेज अपने नाम की.

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स (मार्च 2024)

दिल्ली में खेले गए इस मुकाबले में भी गुजरात जायंट्स को एक बार फिर मुंबई इंडियंस से हार झेलनी पड़ी. 191 रनों का लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन मुंबई ने मजबूत बल्लेबाजी के दम पर यह चुनौती पार कर ली. यह जीत दिखाती है कि बड़े रन चेज में मुंबई इंडियंस कितनी मजबूत टीम रही है.

आरसीबी बनाम गुजरात जायंट्स (मार्च 2023)

WPL 2023 में मुंबई में खेले गए मैच में RCB ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 189 रन चेज कर सभी को चौंका दिया था. यह टूर्नामेंट के शुरुआती दिनों की सबसे बड़ी रन चेज में से एक थी. इस मुकाबले ने साफ कर दिया था कि महिला क्रिकेट में बड़े स्कोर भी सुरक्षित नहीं हैं.

यूपी वॉरियर्ज बनाम गुजरात जायंट्स (मार्च 2023)

मुंबई में ही खेले गए इस मैच में यूपी वॉरियर्ज ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 179 रनों का पीछा किया. यह मुकाबला आखिरी ओवर तक रोमांचक रहा और यूपी की बल्लेबाजों ने शानदार संयम दिखाया.

गुजरात जायंट्स के लिए चिंता की बात

दिलचस्प बात यह है कि WPL की टॉप-5 सबसे बड़ी रन चेज में गुजरात जायंट्स हर बार हारने वाली टीम रही है. इससे उनकी गेंदबाजी और डेथ ओवर रणनीति पर सवाल उठते हैं.