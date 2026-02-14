आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले माहौल गर्म हो चुका है. इस बड़े मैच से पहले जिस भारतीय खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो हैं टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या. हाल ही में नामीबिया के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन ने पाकिस्तान खेमे की टेंशन बढ़ा दी है.

नामीबिया के खिलाफ बल्ले और गेंद दोनों से दिखाया दम

नामीबिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हार्दिक पंड्या ने मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया को संभालने का काम किया. जब मिडिल ऑर्डर दबाव में नजर आ रहा था, तब उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में 52 रनों की तेज पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले. यही नहीं, गेंदबाजी में भी उन्होंने अहम विकेट चटकाकर टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई और प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड अपने नाम किया.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने भी की तारीफ

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने भी एक चर्चा के दौरान भारतीय टीम की रणनीति और हार्दिक के खेल की सराहना की. उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने पिच के धीमे होने के बाद खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाला और स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को आगे बढ़ाया. मलिक ने यह भी माना कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स को भारतीय खिलाड़ियों से सीखने की जरूरत है कि दबाव की स्थिति में मैच कैसे संभाला जाता है.

‘हार्दिक जैसा ऑलराउंडर दुनिया में नहीं’

इसी दौरान पैनल में मौजूद एक अन्य विशेषज्ञ ने हार्दिक पंड्या को किसी भी खिलाड़ी से ऊपर बताया है.उन्होंने कहा कि हार्दिक एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी करते वक्त विशेषज्ञ बल्लेबाज और गेंदबाजी करते वक्त मुख्य गेंदबाज नजर आते हैं. उनके मुताबिक पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी हार्दिक जैसा संतुलित ऑलराउंडर ढूंढना मुश्किल है.

15 फरवरी को बन सकते हैं मैच विनर

अब जब 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे, तो हार्दिक पंड्या का प्रदर्शन बेहद अहम रहने वाला है. वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलट सकते हैं. पिछले कुछ मैचों में उनकी फॉर्म टीम इंडिया के लिए राहत की खबर है.

पाकिस्तान की टीम जहां भारतीय टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करने की रणनीति बनाएगी, वहीं हार्दिक जैसे खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में आकर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बड़े मुकाबले में हार्दिक एक बार फिर अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत दिला पाते हैं या नहीं.