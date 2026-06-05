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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWOMEN'S CRICKET TEAM: 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने बल्ले से मचाया कोहराम, गेंदबाजों की जमकर की धुलाई, सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में कौन नंबर 1 पर

WOMEN'S CRICKET TEAM: 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने बल्ले से मचाया कोहराम, गेंदबाजों की जमकर की धुलाई, सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में कौन नंबर 1 पर

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का नया सीजन करीब है. दुनिया भर की टीमों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और फैंस को एक बार फिर बड़े मुकाबलों का इंतजार है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 05 Jun 2026 06:25 AM (IST)
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आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का नया सीजन करीब है. दुनिया भर की टीमों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और फैंस को एक बार फिर बड़े मुकाबलों का इंतजार है. इस टूर्नामेंट ने महिला क्रिकेट को नये आयाम तक पहुंचाया और कई बल्लेबाजों को विश्व मंच पर चमकने का मौका भी दिया है. आज हम उन पांच बल्लेबाजों की बात करेंगे जिन्होंने महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

इस सूची में सबसे ऊपर न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स का नाम आता है. उन्होंने 2009 से 2024 तक खेले गए नौ संस्करणों में 42 पारियों के दौरान 1216 रन बनाए हैं. बेट्स ने 31.17 की औसत और 111.05 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. उनके नाम आठ अर्धशतक भी दर्ज हैं. लगातार अच्छा प्रदर्शन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है.

यह भी पढ़ें: ROKO के संन्यास के बाद टीम इंडिया बेदम, आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की कप्तानी की पोल

दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर हैं. उन्होंने 35 पारियों में 1014 रन बनाए. 37.55 की शानदार औसत उनके प्रभाव को और मजबूत बनाती है. टेलर ने कई महत्वपूर्ण मौकों पर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली मौजूद हैं. हीली ने 39 पारियों में 1008 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 129.39 रहा है, जो बताता है कि उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए बल्कि तेज गति से बनाए. बड़े मैचों में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी अक्सर विपक्षी टीमों पर भारी पड़ी है.

चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग हैं. उन्होंने 32 पारियों में 992 रन बनाए. उनका औसत 39.68 रहा, जो इस सूची में सबसे बेहतरीन औसत में से एक है. लैनिंग का सर्वोच्च स्कोर 126 रन है. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और नेतृत्व दोनों से ऑस्ट्रेलिया को कई यादगार सफलताएं दिलाईं.

पांचवें नंबर पर न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर सोफी डिवाइन का नाम दर्ज है. डिवाइन ने 37 पारियों में 785 रन बनाए हैं. उनकी आक्रामक शैली और बड़े शॉट लगाने की क्षमता ने कई बार मैच का रुख पलट दिया.

दिलचस्प बात यह है कि महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 5 बल्लेबाजों की सूची में कोई भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है. हालांकि स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर जैसी स्टार खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और आने वाले वर्षों में इस रिकॉर्ड सूची को चुनौती दे सकती हैं.

महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इन पांच बल्लेबाजों ने अपने प्रदर्शन से अलग पहचान बनाई है. अब सभी की नजरें अगले संस्करण पर होंगी, जहां नए सितारे इन रिकॉर्ड्स को चुनौती देने की कोशिश करेंगे.

Published at : 05 Jun 2026 06:25 AM (IST)
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Women T20 World Cup
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