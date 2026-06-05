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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVIRAT KOHLI INJURY IPL 2026: विराट कोहली को IPL फाइनल में लगी थी गंभीर चोट! बड़ा खुलासा होने से मचा हड़कंप

VIRAT KOHLI INJURY IPL 2026: विराट कोहली को IPL फाइनल में लगी थी गंभीर चोट! बड़ा खुलासा होने से मचा हड़कंप

VIRAT KOHLI INJURY IPL 2026: आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली को गंभीर चोट आई थी. जिसके चलते अफगानिस्तान सीरीज के साथ इंगलैंड दौरे से भी बाहर हो सकते है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 05 Jun 2026 06:58 AM (IST)
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आईपीएल 2026 अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था. इस मुकाबले में विराट कोहली को गंभीर चोट आई थी. विराट कोहली अपनी टीम को मैच जीताने के लिए आखिरी ओवर तक खड़े हुए थे. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु ने विराट कोहली की बदौलत लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया.

विराट कोहली को 13 जून से शुरू हो रहे, अफगानिस्तान सीरीज से बाहर कर दिया गया है. कोहली को डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनोसस टेंडन में गंभीर चोट लगी है. सरल भाषा में कहें तो यह एक दुर्लभ चोट है जिससे घुटने में तेज दर्द होने लगता है.

IPL 2026 फाइनल में विराट कोहली को चोट कब लगी?

आईपीएल 2026 फाइनल मुकाबले के 11वें ओवर में विराट कोहली ने फिजियो को बुलाया था. 11वें ओवर की चौथी गेंद के बाद जब उन्होंने दो रन के लिए दोड़ लगाई. तब विराट कोहली को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ी.

दाहिने हैमस्ट्रिंग में विराट कोहली को परेशानी महसूस हुई. शुरुआती इलाज के बाद विराट कोहली खेलने के लिए तैयार हो गए. 25 गेंद में उन्होंने अपने आईपीएल करियर का सबसे तेज IPL फिफ्टी भी बनाया. 13वें ओवर में राशिद खान की गेंद पर एक रन लेने के लिए लंगड़ाते हुए दूसरे छोर तक पहुंचे. रन चेज के दौरान उनकी परेशानी जारी रही. लेकिन विराट कोहली ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को मैच जीतवा दिया.

इंग्लैंड सीरीज पर भी सवाल उठ रहे हैं

इंग्लैंड में 14 जुलाई से 3 वनडे सीरीज मैच की सीरीज है. विराट कोहली के बाहर होने की संभावना जताई जा रही है. विराट कोहली को फिट क्रिकेट प्लेयर्स में से एक माना जाता है. इसलिए उनके चोट से जल्दी रिकवर होने की संमभावना है. हैमस्ट्रिंग में आई चोट से उबरने में तीन से आठ हफ्ते तक लगते है. कुछ मामलों में रिकवरी टाइम 12 हफ्तों तक भी लग सकता है.

Published at : 05 Jun 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan VIRAT KOHLI ODI SERIES 2026
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