हार्दिक पंड्या एक बार फिर वापसी के मूड में हैं. इस बार उनका निशाना सिर्फ टीम इंडिया में जगह बनाना नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी 24 मैचों की नाकामी का बदला लेना है. इंजरी से उबरने के बाद पंड्या ने नेट्स पर वापसी की है और उनका नया ट्रेनिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में जमकर पसीना बहाते दिख रहे हैं.

इंजरी के बाद नई शुरुआत

हार्दिक पंड्या पिछले कुछ समय से चोट के कारण टीम से बाहर थे. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर कर यह साबित कर दिया है कि वह पूरी तरह फिट हैं और टीम में वापसी के लिए तैयार हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में चयन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाकाम आंकड़े

भले ही हार्दिक भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में गिने जाते हों, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड कमजोर और चौंकाने वाला रहा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुल 24 मैचों (8 वनडे, 16 टी20) में उन्होंने सिर्फ 272 रन बनाए हैं. वहीं टी20 की बात करें तो बल्ले से उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर मात्र 46 रन ही रहा है. जबकि गेंदबाजी में कुल 16 विकेट (वनडे में 5, टी20 में 11) उनके नाम हैं. यानी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार्दिक का कोई बड़ा व्यक्तिगत प्रदर्शन नहीं दिखता. वो शतक और अर्धशतक तक लगाने में नाकाम रहे हैं.

इस बार सबक के साथ मैदान में वापसी

हार्दिक जानते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ उनका पिछला प्रदर्शन उनके करियर ग्राफ पर एक धब्बे की तरह है. यही वजह है कि वह इस बार अलग तेवर और नई ऊर्जा के साथ वापसी की तैयारी कर रहे हैं. उनका लक्ष्य है बल्ले से बड़ा योगदान देना और टीम इंडिया को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाना.

भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज शेड्यूल

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले दो टेस्ट मैचों की सीरीज होगी. इसके बाद दोनों टीमें व्हाइट बॉल सीरीज खेलेंगी

वनडे सीरीज: 30 नवंबर से

टी20 सीरीज: 9 दिसंबर से

हार्दिक पंड्या के लिए यह सीरीज सिर्फ वापसी नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी. अब देखना यह है कि क्या वह अपनी पुरानी नाकामियों का हिसाब इस बार दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों से चुका पाएंगे या नही.