HELMET HISTORY: क्रिकेट हेलमेट का आइडिया कहां से आया, बाइक से जुड़ी है पूरी कहानी

आज क्रिकेट में हेलमेट उतना ही जरूरी माना जाता है जितना बल्ला और पैड. दुनिया के किसी भी बड़े मुकाबले में बल्लेबाज बिना हेलमेट मैदान पर नजर नहीं आते. लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब खिलाड़ी तेज रफ्तार गेंदों का सामना बिना किसी सिर की सुरक्षा के करते थे. उस समय बल्लेबाजों के लिए चोट का खतरा हमेशा बना रहता था. बाद में एक खिलाड़ी के दिमाग में आया एक साधारण सा विचार इस खेल के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया.

यह कहानी इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज डेनिस एमिस से जुड़ी है. डेनिस एमिस को क्रिकेट इतिहास में हेलमेट पहनकर बल्लेबाजी करने वाला पहला खिलाड़ी माना जाता है. वह अपने दौर के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते थे और तेज गेंदबाजों का डटकर सामना करते थे. हालांकि उनके मन में हमेशा यह चिंता रहती थी कि कहीं कोई तेज गेंद सिर या चेहरे पर न लग जाए.

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डेनिस एमिस ने एक बातचीत में बताया था कि पैकर वर्ल्ड सीरीज के दौरान कई ऐसे गेंदबाज खेल रहे थे जो 90 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते थे. ऐसे माहौल में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था.

इसी दौरान एक दिन वह टोनी ग्रेग के साथ बातचीत कर रहे थे. तभी उनकी नजर एक मोटरसाइकिल और उसके हेलमेट पर पड़ी. उसी पल उनके मन में एक नया विचार आया. उन्होंने सोचा कि अगर मोटरसाइकिल चलाने वालों की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाया जा सकता है, तो क्रिकेटरों के लिए भी ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जा सकता.

बाद में इस सुझाव को मंजूरी मिली और क्रिकेट के लिए खास तरह का हेलमेट तैयार किया गया. धीरे-धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ा और फिर यह खेल का अहम हिस्सा बन गया. आज दुनिया भर के क्रिकेटर जिस सुरक्षा उपकरण पर भरोसा करते हैं, उसकी शुरुआत इसी विचार से हुई थी.

डेनिस एमिस का अंतरराष्ट्रीय करियर भी शानदार रहा. उन्होंने इंग्लैंड के लिए 50 टेस्ट और 18 वनडे मैच खेले. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 3612 रन बनाए, जिसमें 11 शतक और 11 अर्धशतक शामिल रहे. उनका सर्वोच्च टेस्ट स्कोर नाबाद 263 रन रहा. वहीं वनडे क्रिकेट में उन्होंने 859 रन बनाए और 4 शतक भी लगाए.

क्रिकेट के इतिहास में कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन कुछ विचार ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने खेल की दिशा ही बदल दी. बल्लेबाजी हेलमेट भी उन्हीं में से एक है. यह सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की सुरक्षा का सबसे बड़ा साथी बन चुका है.

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