हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHELMET HISTORY: क्रिकेट हेलमेट का आइडिया कहां से आया, बाइक से जुड़ी है पूरी कहानी

HELMET HISTORY: क्रिकेट हेलमेट का आइडिया कहां से आया, बाइक से जुड़ी है पूरी कहानी

आज हर बल्लेबाज हेलमेट पहनकर मैदान पर उतरता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक दिग्गज क्रिकेटर के साधारण से विचार से हुई थी. वही आइडिया आगे चलकर खिलाड़ियों की सबसे बड़ी सुरक्षा बन गया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Anshu Kumar Singh |  Updated at : 20 Jun 2026 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

आज क्रिकेट में हेलमेट उतना ही जरूरी माना जाता है जितना बल्ला और पैड. दुनिया के किसी भी बड़े मुकाबले में बल्लेबाज बिना हेलमेट मैदान पर नजर नहीं आते. लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब खिलाड़ी तेज रफ्तार गेंदों का सामना बिना किसी सिर की सुरक्षा के करते थे. उस समय बल्लेबाजों के लिए चोट का खतरा हमेशा बना रहता था. बाद में एक खिलाड़ी के दिमाग में आया एक साधारण सा विचार इस खेल के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया.

यह कहानी इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज डेनिस एमिस से जुड़ी है. डेनिस एमिस को क्रिकेट इतिहास में हेलमेट पहनकर बल्लेबाजी करने वाला पहला खिलाड़ी माना जाता है. वह अपने दौर के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते थे और तेज गेंदबाजों का डटकर सामना करते थे. हालांकि उनके मन में हमेशा यह चिंता रहती थी कि कहीं कोई तेज गेंद सिर या चेहरे पर न लग जाए.

ये भी पढ़े- ‘गंभीर हटाओ, धोनी लाओ’, श्रीसंत के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कह दिया

डेनिस एमिस ने एक बातचीत में बताया था कि पैकर वर्ल्ड सीरीज के दौरान कई ऐसे गेंदबाज खेल रहे थे जो 90 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते थे. ऐसे माहौल में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था.

इसी दौरान एक दिन वह टोनी ग्रेग के साथ बातचीत कर रहे थे. तभी उनकी नजर एक मोटरसाइकिल और उसके हेलमेट पर पड़ी. उसी पल उनके मन में एक नया विचार आया. उन्होंने सोचा कि अगर मोटरसाइकिल चलाने वालों की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाया जा सकता है, तो क्रिकेटरों के लिए भी ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जा सकता.

बाद में इस सुझाव को मंजूरी मिली और क्रिकेट के लिए खास तरह का हेलमेट तैयार किया गया. धीरे-धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ा और फिर यह खेल का अहम हिस्सा बन गया. आज दुनिया भर के क्रिकेटर जिस सुरक्षा उपकरण पर भरोसा करते हैं, उसकी शुरुआत इसी विचार से हुई थी.

डेनिस एमिस का अंतरराष्ट्रीय करियर भी शानदार रहा. उन्होंने इंग्लैंड के लिए 50 टेस्ट और 18 वनडे मैच खेले. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 3612 रन बनाए, जिसमें 11 शतक और 11 अर्धशतक शामिल रहे. उनका सर्वोच्च टेस्ट स्कोर नाबाद 263 रन रहा. वहीं वनडे क्रिकेट में उन्होंने 859 रन बनाए और 4 शतक भी लगाए.

क्रिकेट के इतिहास में कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन कुछ विचार ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने खेल की दिशा ही बदल दी. बल्लेबाजी हेलमेट भी उन्हीं में से एक है. यह सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की सुरक्षा का सबसे बड़ा साथी बन चुका है.

2026 फीफा वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाली पहली टीम बनी मेक्सिको, स्पेन और फ्रांस समेत दिग्गज टीमों को पछाड़ा

Published at : 20 Jun 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
Dennis Amiss England
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
HELMET HISTORY: क्रिकेट हेलमेट का आइडिया कहां से आया, बाइक से जुड़ी है पूरी कहानी
HELMET HISTORY: क्रिकेट हेलमेट का आइडिया कहां से आया, बाइक से जुड़ी है पूरी कहानी
स्पोर्ट्स
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम
स्पोर्ट्स
Fastest Ball in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किसके नाम है? स्पीड जान उड़ जाएंगे होश
टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किसके नाम है? स्पीड जान उड़ जाएंगे होश
स्पोर्ट्स
IND vs AFG 3rd ODI Live Streaming: कहां और कैसे लाइव देखें भारत-अफगानिस्तान का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल 
कहां और कैसे लाइव देखें भारत-अफगानिस्तान का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल 
Advertisement

वीडियोज

Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
ABP Report : रामलला के 'गुनहगार', कितने किरदार? | | Ram Mandir Donation Row | SIT | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर कटा बवाल, अभिषेक बनर्जी के आने से पहले BJP-TMC कार्यकर्ताओं में चले लात-घूसे
कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल, अभिषेक बनर्जी के आने से पहले BJP-TMC कार्यकर्ताओं में चले लात-घूसे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?
यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?
क्रिकेट
क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप में विराट-रोहित को मिलेगी जगह? BCCI से आया घुमाने वाला जवाब; सुनकर पकड़ लेंगे सिर
क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप में विराट-रोहित को मिलेगी जगह? BCCI से आया घुमाने वाला जवाब
इंडिया
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील, जानें पूरा मामला
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील
ओटीटी
Free Movies On OTT: नहीं है सब्सक्रिप्शन तो ना करें चिंता, MX Player पर फ्री में देखें ये 5 धांसू फिल्में
ओटीटी रिलीज: नहीं है सब्सक्रिप्शन तो ना करें चिंता, MX Player पर फ्री में देखें ये 5 धांसू फिल्में
इंडिया
स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, बागी टीएमसी सांसदों के खिलाफ उठाने जा रहे ये कदम
स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, बागी टीएमसी सांसदों के खिलाफ उठाने जा रहे ये कदम
विश्व
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
विश्व
ट्रंप का बड़ा दावा- जी7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं मेलोनी
ट्रंप का बड़ा दावा- जी7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं मेलोनी
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget