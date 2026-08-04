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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सभारत लौटने पर कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों का भव्य स्वागत, जीते हैं 39 मेडल

भारत लौटने पर कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों का भव्य स्वागत, जीते हैं 39 मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से लौटे भारतीय खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ. खिलाड़ियों ने सरकार, सहयोगी संस्थाओं और देशवासियों का आभार जताते हुए भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन का भरोसा दिलाया.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 04 Aug 2026 08:49 PM (IST)
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने वाले भारतीय खिलाड़ी सोमवार को स्वदेश लौटे, जहां दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. खिलाड़ियों के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, परिवार के सदस्य, खेल अधिकारी और समर्थक मौजूद रहे. ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और भारत माता के जयघोष के बीच खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया.

एयरपोर्ट पर दिखा जश्न का माहौल

आईजीआई एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. इस सम्मान से अभिभूत खिलाड़ियों ने देशवासियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह पल उनके लिए बेहद खास है. उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में भी वे भारत के लिए पदक जीतने की पूरी कोशिश करेंगे. बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के 96 साल के इतिहास में पहली बार भारत ने मुक्केबाजी में सात स्वर्ण पदक जीते हैं. उन्होंने इसे भारतीय बॉक्सिंग के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सहयोगी संस्थाओं को इसका श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से दुनिया में भारतीय मुक्केबाजों की पहचान और मजबूत हुई है.

स्वर्ण पदक विजेता साक्षी चौधरी ने एयरपोर्ट पर मिले शानदार स्वागत पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि इतने लोगों का प्यार और सम्मान देखकर उन्हें बेहद गर्व महसूस हो रहा है. साक्षी ने भारत सरकार, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार का सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि बेहतर सुविधाओं और प्रशिक्षण की बदौलत यह सफलता मिली है. उन्होंने अपना स्वर्ण पदक देशवासियों को समर्पित किया. साक्षी के दादा सतपाल सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी पोती पर गर्व है. उन्होंने युवाओं से मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की अपील की. वहीं साक्षी की भाभी प्रिया ने कहा कि उनकी जीत पूरे परिवार के लिए भावुक कर देने वाला पल था.

प्रीति और अरुंधति ने साझा किए अपने अनुभव

भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने कहा कि टीम का प्रदर्शन शानदार रहा और स्वदेश लौटने पर मिला सम्मान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने वाला है. उन्होंने भारत सरकार और भारतीय सेना के सहयोग की सराहना करते हुए बताया कि अब जल्द ही राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा, जहां एशियन गेम्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी की जाएगी.

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वहीं अरुंधति चौधरी ने अपनी सफलता का श्रेय भारतीय सेना, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस को दिया. उन्होंने कहा कि सेना का हिस्सा होने से देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. अरुंधति ने बताया कि अब उनका अगला लक्ष्य उज्बेकिस्तान में होने वाला वर्ल्ड कप है, जिसके लिए वह पूरी मेहनत से तैयारी करेंगी.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 04 Aug 2026 08:49 PM (IST)
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Commonwealth Games 2026 Arundhati Choudhary Preeti Pawar
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