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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट क्रिकेट में कितने भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए 10 हजार रन? लिस्ट में विराट नहीं

टेस्ट क्रिकेट में कितने भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए 10 हजार रन? लिस्ट में विराट नहीं

भारत के लिए अब तक सिर्फ तीन खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन बनाए हैं, लेकिन स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस ऐतिहासिक क्लब से बाहर रह गए.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 04 Aug 2026 08:45 PM (IST)
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टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन का आंकड़ा किसी भी बल्लेबाज के लिए महान उपलब्धि माना जाता है. यह रिकॉर्ड केवल उन्हीं खिलाड़ियों के नाम होता है, जिन्होंने लंबे समय तक लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया हो. भारत ने टेस्ट क्रिकेट को कई महान बल्लेबाज दिए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ तीन भारतीय ही इस खास क्लब में जगह बना पाए हैं. हैरानी की बात यह है कि आधुनिक दौर के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाने वाले विराट कोहली इस सूची का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने शानदार टेस्ट करियर के बावजूद 10 हजार रन पूरे करने से पहले ही संन्यास ले लिया.

1. सचिन तेंदुलकर

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम है. उन्होंने 1989 से 2013 तक 200 टेस्ट मैच खेले और 329 पारियों में 15,921 रन बनाए. उनका बल्लेबाजी औसत 53.78 रहा. इस दौरान सचिन ने 51 शतक और 68 अर्धशतक लगाए. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है.

2. राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 1996 से 2012 के बीच 163 टेस्ट मैचों की 284 पारियों में 13,265 रन बनाए. उनका औसत 52.63 रहा. द्रविड़ ने अपने करियर में 36 शतक और 63 अर्धशतक लगाए. मुश्किल परिस्थितियों में लंबी और धैर्यपूर्ण पारियां खेलने की वजह से उन्हें ‘द वॉल’ कहा जाता है.

3. सुनील गावस्कर

सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज थे. उन्होंने 1971 से 1987 के बीच 125 टेस्ट मैचों में 10,122 रन बनाए. उनका औसत 51.12 रहा. गावस्कर ने 34 शतक और 45 अर्धशतक लगाए. लंबे समय तक सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम रहा.

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विराट कोहली क्यों नहीं हैं इस क्लब में?

विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कई यादगार पारियां खेलीं और भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाईं. उन्होंने 2011 से 2025 के बीच 123 टेस्ट मैचों की 210 पारियों में 9,230 रन बनाए. उनके बल्ले से 30 शतक और 31 अर्धशतक निकले. हालांकि 10 हजार रन पूरे करने के लिए उन्हें 770 रन और चाहिए थे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. इसी वजह से वह इस प्रतिष्ठित क्लब में जगह नहीं बना सके.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 04 Aug 2026 08:45 PM (IST)
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