हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सGlenn Maxwell ODI XI: ग्लेन मैक्सवेल ने बताई अपनी ऑलटाइम ODI XI, जानिए किन भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह

Glenn Maxwell ODI XI: ग्लेन मैक्सवेल ने बताई अपनी ऑलटाइम ODI XI, जानिए किन भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह

ग्लेन मैक्सवेल की ऑलटाइम ODI XI में इंग्लैंड को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है. टीम में सचिन, कोहली, रोहित, धोनी, बुमराह और कुंबले समेत 6 भारतीय शामिल हैं, जबकि कोई भी इंग्लिश खिलाड़ी जगह नहीं बना सका.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 15 Oct 2025 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

Glenn Maxwell ODI XI: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में अपनी ऑलटाइम वनडे XI का ऐलान किया है, जिसने क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है. ‘द बिग शो’ के नाम से मशहूर मैक्सवेल ने Fox Cricket के यूट्यूब चैनल पर अपनी टीम का चयन किया, जिसमें उन्होंने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए चौंकाने वाले फैसले लिए.

सबसे बड़ा सरप्राइज यह रहा कि मैक्सवेल की टीम में इंग्लैंड का एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं है, जबकि नियमों के मुताबिक उन्हें केवल पांच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को चुनने की अनुमति थी. बाकी जगहों पर उन्होंने ज्यादातर भारतीय सितारों को मौका दिया और यही बात सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन गई है.

सचिन-रोहित बने ओपनर, कोहली का नंबर 3 पक्का

टीम की ओपनिंग जोड़ी में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा को चुना गया, जिससे यह तय हो गया कि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर, एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन जैसे स्टार ओपनर बाहर हो गए. नंबर तीन पर मैक्सवेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के विराट कोहली को शामिल किया, जिन्हें उन्होंने “आधुनिक क्रिकेट का रन मशीन” बताया.

मिडिल ऑर्डर में रिकी पोंटिंग और माइकल बेवन

नंबर चार पर जगह मिली रिकी पोंटिंग को, जबकि पांचवें स्थान पर मैक्सवेल ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई फिनिशर माइकल बेवन को रखा, जिन्होंने अपने करियर में कई बार असंभव चेज को संभव किया था.

धोनी भी टीम में शामिल

ऑलराउंडर के रूप में मैक्सवेल ने बेन स्टोक्स, कपिल देव, युवराज सिंह,मार्क वॉ जैसे दिग्गजों की जगह अपने देशवासी शेन वॉटसन को प्राथमिकता दी है. विकेटकीपर की भूमिका में उन्होंने जोस बटलर, एडम गिलक्रिस्ट के ऊपर महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम में प्राथमिकता दी है.

बॉलिंग अटैक में कौंन से दिग्गज किए शामिल?

गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में मैक्सवेल के पास कई बेहतरीन विकल्प थे. स्पिन विभाग में मैक्सवेल ने अपनी टीम के एडम जेम्पा के स्थान पर भारतीय दिग्गज अनिल कुंबले को शामिल किया है, जबकि तेज गेंदबाजी में ग्लेन मैक्ग्रा, ब्रेट ली और जसप्रीत बुमराह को चुना है. इस तरह गेंदबाजी यूनिट में भी दो ऑस्ट्रेलियाई और एक भारतीय खिलाड़ी शामिल रहे.

ग्लेन मैक्सवेल की वनडे XI

रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिकी पोंटिंग, माइकल बेवन, शेन वॉटसन, एमएस धोनी (विकेटकीपर), अनिल कुंबले, ग्लेन मैक्ग्रा, ब्रेट ली, जसप्रीत बुमराह 

Published at : 15 Oct 2025 08:38 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar England Cricket ODI XI VIRAT KOHLI GLENN MAXWELL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
विश्व
Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
विश्व
Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
बॉलीवुड
पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा ने दुपट्टे से छुपाया पेट, फैंस ने पूछा- प्रेग्नेंट हो क्या? चेहरे पर दिखा अलग ही ग्लो
पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा ने दुपट्टे से छुपाया पेट, फैंस ने पूछा- प्रेग्नेंट हो क्या? चेहरे पर दिखा अलग ही ग्लो
जनरल नॉलेज
कितना सामान लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे कलाम? हकीकत जान लेंगे तो करने लगेंगे सैल्यूट
कितना सामान लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे कलाम? हकीकत जान लेंगे तो करने लगेंगे सैल्यूट
शिक्षा
अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ले ली ये डिग्री तो हो जाएंगे मालामाल, मिलता है कम से कम 1 करोड़ का पैकेज
अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ले ली ये डिग्री तो हो जाएंगे मालामाल, मिलता है कम से कम 1 करोड़ का पैकेज
ट्रेंडिंग
शॉपिंग की साफ सफाई देख गांव की दादी ने की मासूम हरकत! वीडियो देख गुदगुदाए यूजर्स
शॉपिंग की साफ सफाई देख गांव की दादी ने की मासूम हरकत! वीडियो देख गुदगुदाए यूजर्स
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget