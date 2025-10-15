Glenn Maxwell ODI XI: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में अपनी ऑलटाइम वनडे XI का ऐलान किया है, जिसने क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है. ‘द बिग शो’ के नाम से मशहूर मैक्सवेल ने Fox Cricket के यूट्यूब चैनल पर अपनी टीम का चयन किया, जिसमें उन्होंने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए चौंकाने वाले फैसले लिए.

सबसे बड़ा सरप्राइज यह रहा कि मैक्सवेल की टीम में इंग्लैंड का एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं है, जबकि नियमों के मुताबिक उन्हें केवल पांच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को चुनने की अनुमति थी. बाकी जगहों पर उन्होंने ज्यादातर भारतीय सितारों को मौका दिया और यही बात सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन गई है.

सचिन-रोहित बने ओपनर, कोहली का नंबर 3 पक्का

टीम की ओपनिंग जोड़ी में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा को चुना गया, जिससे यह तय हो गया कि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर, एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन जैसे स्टार ओपनर बाहर हो गए. नंबर तीन पर मैक्सवेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के विराट कोहली को शामिल किया, जिन्हें उन्होंने “आधुनिक क्रिकेट का रन मशीन” बताया.

मिडिल ऑर्डर में रिकी पोंटिंग और माइकल बेवन

नंबर चार पर जगह मिली रिकी पोंटिंग को, जबकि पांचवें स्थान पर मैक्सवेल ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई फिनिशर माइकल बेवन को रखा, जिन्होंने अपने करियर में कई बार असंभव चेज को संभव किया था.

धोनी भी टीम में शामिल

ऑलराउंडर के रूप में मैक्सवेल ने बेन स्टोक्स, कपिल देव, युवराज सिंह,मार्क वॉ जैसे दिग्गजों की जगह अपने देशवासी शेन वॉटसन को प्राथमिकता दी है. विकेटकीपर की भूमिका में उन्होंने जोस बटलर, एडम गिलक्रिस्ट के ऊपर महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम में प्राथमिकता दी है.

बॉलिंग अटैक में कौंन से दिग्गज किए शामिल?

गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में मैक्सवेल के पास कई बेहतरीन विकल्प थे. स्पिन विभाग में मैक्सवेल ने अपनी टीम के एडम जेम्पा के स्थान पर भारतीय दिग्गज अनिल कुंबले को शामिल किया है, जबकि तेज गेंदबाजी में ग्लेन मैक्ग्रा, ब्रेट ली और जसप्रीत बुमराह को चुना है. इस तरह गेंदबाजी यूनिट में भी दो ऑस्ट्रेलियाई और एक भारतीय खिलाड़ी शामिल रहे.

ग्लेन मैक्सवेल की वनडे XI

रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिकी पोंटिंग, माइकल बेवन, शेन वॉटसन, एमएस धोनी (विकेटकीपर), अनिल कुंबले, ग्लेन मैक्ग्रा, ब्रेट ली, जसप्रीत बुमराह