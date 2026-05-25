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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सइस भारतीय क्रिकेट प्लेयर की मैच के दौरान हार्ट अटैक से मौत, शोक में डूबा क्रिकेट जगत

इस भारतीय क्रिकेट प्लेयर की मैच के दौरान हार्ट अटैक से मौत, शोक में डूबा क्रिकेट जगत

क्रिकेट जगत से बेहद दुखद खबर सामने आई है, रणजी खेल चुके खिलाड़ी एस एल अक्षय की हार्ट अटैक के कारण एक लोकल मैच के दौरान मौत हो गई. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 25 May 2026 08:25 AM (IST)
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कर्नाटक के पूर्व रणजी क्रिकेटर एस एल अक्षय की रविवार को हार्ट अटैक होने से निधन हो गया. यह घटना एक लोकल मैच खेलने के दौरान हुई थी. एस एल सिर्फ 39 साल के थे, वे शिवामोगा के रहने वाले थे. उन्होंने पहले कर्नाटक की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेला था और कर्नाटक प्रीमियर लीग में भी शामिल थे जिसे अब महाराज ट्रॉफी केएससीए T20 के नाम से जाना जाता है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय केआर पुरम के ग्राउन्ड में आयोजित थर्ड डिविशन मैच में खेल रहे थे. यह मुकाबला दोपहर के समय हो रहा था. फील्डिंग करने के दौरान उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ. उन्होंने इसकी शिकायत की जिसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया. हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया.  

अक्षय की आकस्मिक मृत्यु से कर्नाटक क्रिकेट जगत में शोक की लहर छा गई है. वहीं पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी से लेकर अधिकारी तक सभी इस दिग्गज सितारे के जाने के गम में डूबे हुए हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर डोड्डा गणेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपना दुख जाहिर किया. गणेश ने लिखा 'क्रिकेट जगत के लिए बेहद दुखद खबर. 39 वर्षीय तेज गेंदबाज एसएल अक्षय, जिन्हें मैंने अंडर-19 दिनों से करीब से देखा था, का आज एक डिवीजन मैच खेलते हुए निधन हो गया.'

उन्होंने आगे लिखा 'मेरे पास अपने दुख को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं. शांत स्वभाव के इस शख्स ने, 2011/12 में कर्नाटक के लिए खेलते हुए अच्छी सफलता हासिल की थी, अब हमारे बीच नहीं हैं. अक्षय की आत्मा को शांति मिले.'

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कर्नाटक के क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने भी अक्षय को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके टैलेंट को याद किया. 'केएससीए ने एक बयान में कहा, 'अक्षय ने प्रथम श्रेणी स्तर पर कर्नाटक का गौरव के साथ प्रतिनिधित्व किया और अपने खेल करियर से आगे भी अटूट जुनून और समर्पण के साथ खेल की सेवा जारी रखी. जूनियर स्तर के कोच के रूप में उन्होंने युवा क्रिकेटरों को निखारने और मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.'

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Published at : 25 May 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
KSCA Karnatka Premiere League Sl Akshay
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