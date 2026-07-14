IND vs ENG 1st ODI Weather: बारिश में धुल जाएगा भारत-इंग्लैंड का पहला वनडे? जानें मौसम का ताजा अपडेट
IND vs ENG 1st ODI Weather Report: भारत और इंग्लैंड का पहला टी20 बारिश के कारण बेनतीजा रहा था. क्या उसी तरह पहला वनडे भी बारिश की भेंट चढ़ जाएगा? आइए जानते हैं मौसम का ताजा अपडेट क्या है.
IND vs ENG 1st ODI Weather Forecast: पांच मैचों टी20 सीरीज के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. 50 ओवर सीरीज की शुरुआत 14 जुलाई (मंगलवार) से होगी. पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा. टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. तो क्या वनडे सीरीज का पहला मैच भी बारिश में धुल जाएगा? आइए जानते हैं कि मैच के दौरान मौसम कैसा रहेगा.
वनडे सीरीज में भारत के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खेलते हुए नजर आएंगे. फैंस दोनों ही बल्लेबाजों को मैदान पर देखने के लिए काफी उत्सुक हैं. ऐसे में बारिश का सवाल और अहम हो जाता है. अगर बारिश आती है और मैच में खलल पड़ता है, तो फिर फैंस रोहित और विराट को शायद खेलता हुआ ना देख पाएं.
कैसा रहेगा मौसम?
एक्यूवेदर के मुताबिक, भारत और इंग्लैंड के पहले वनडे के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है. बता दें कि लोकल टाइम के अनुसार मैच की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी, जबकि भारतीय समय के अनुसार मुकाबला दोपहर में 3:30 बजे से शुरू होगा. मैच के दौरान सिर्फ 1 प्रतिशत ही बारिश आने के आसार हैं.
वहीं औसत तापमान 28 डिग्री के आसपास रह सकता है. आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. इसके अलावा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. आसमान में बादल होने से तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मैच में कितना खलल पड़ता है और कितना नहीं.
वनडे सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा.
वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड का स्क्वॉड
बेन डकेट, विल जैक्स, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, सैम करन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद, टॉम बैंटन, जोश टंग, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद.
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