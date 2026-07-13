इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन! टीम में दिखेंगे 7 नए खिलाड़ी

भारत और इंग्लैंड के बीच अब तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 4-0 से अपने नाम की. ऐसे में अब टीम इंडिया वनडे सीरीज में हिसाब बराबर करने उतरेगी. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच मंगलवार, 14 जुलाई को बर्मिंघम, एजबास्टेन में खेला जाएगा. टी20 सीरीज से तुलना करें तो भारतीय टीम में कुल सात नए खिलाड़ी दिखेंगे.

टी20 सीरीज की तुलना में वनडे सीरीज में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बरार, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल के रूप में सात नए खिलाड़ी एक्शन में दिखेंगे. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया वनडे सीरीज में इंग्लैंड से हिसाब बराबर करना चाहेगी.

रोहित शर्मा और शुभमन गिल करेंगे पारी की शुरुआत

पहले वनडे में यह कंफर्म है कि कप्तान शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा पारी की शरुआत करेंगे. इसके बाद तीन नंबर पर विराट कोहली का खेलना भी तय है. चार नंबर पर उपकप्तान श्रेयस अय्यर और पांच नंबर पर केएल राहुल का खेलना भी कंफर्म है. इस तरह भारत का टॉप-5 तय है.

मिडिल ऑर्डर में छह नंबर के लिए ईशान किशन और शिवम दुबे में से कोई एक नजर आएगा. इसमें शिवम दुबे के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि वह बॉलिंग भी कर सकते हैं. इसी तरह सात नंबर के लिए वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के बीच लड़ाई है. इन दोनों में किसी एक को प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है.

कुलदीप यादव वनडे सीरीज में मुख्य स्पिनर होंगे. उनका पहला मैच खेलना लगभग तय है. इसके बाद तीन तेज गेंदबाज. इसमें युवा गुरनूर बराड़ को मौका मिल सकता है. साढ़े छब फीट लंबे बराड़ भारत के लिए इस सीरीज में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप एक्शन में दिख सकते हैं.

पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर/अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह

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