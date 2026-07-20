फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को स्पेन के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही टीम का लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया. खिताबी मुकाबले में हार के बाद कप्तान लियोनेल मेसी भावुक नजर आए. इस बीच,अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (एएफए) ने कप्तान मेसी के लिए खास पोस्ट लिखा है.

स्पेन के खिलाफ फाइनल मैच में मेसी लय में दिखाई नहीं दिए और विपक्षी टीम ने उन्हें गोल करने का कोई मौका नहीं दिया. अपने प्रदर्शन और खिताबी मुकाबले में मिली हार से मेसी खुद की भावनाओं पर काबू नहीं रख सके. मेसी के लिए अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'कप्तान, आपके आंसू हमारे आंसू हैं. आपने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां दीं. आपके समर्पण, उस जादू और आखिरी पल तक अपना सब कुछ झोंक देने के लिए आपका शुक्रिया. हम आपसे हमेशा प्यार करेंगे, लियो.'

लियोनेल मेसी का प्रदर्शन फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार रहा. उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 8 गोल और चार असिस्ट किए. मेसी ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना को मिली जीत में अहम भूमिका निभाई. मेसी ने इस विश्व कप में कई बड़े रिकॉर्ड्स को भी अपने नाम किया. मेसी विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा असिस्ट (12) करने वाले खिलाड़ी बने.

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उन्होंने इस मामले में पूर्व दिग्गज खिलाड़ी पेले (10) को पीछे छोड़ा. वह तीन विश्व कप के फाइनल में खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने. मेसी अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाने वाले पहले कप्तान बने. वह विश्व कप के फाइनल में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने.

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स्पेन के खिलाफ मेसी 39 साल और 25 दिन की उम्र में मैदान पर उतरे. मेसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप (छह) खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. हालांकि, मेसी का जादू स्पेन के खिलाफ फाइनल मुकाबले में नहीं चल सका. खिताबी मुकाबले का एकमात्र गोल अतिरिक्त समय में स्पेन की ओर से फेरान टोरेस ने किया.