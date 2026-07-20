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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलवर्ल्ड कप जीतने के बाद रोमांटिक हुई लामिन यामाल की गर्लफ्रेंड, ग्राउंड पर किया KISS; वीडियो वायरल

वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोमांटिक हुई लामिन यामाल की गर्लफ्रेंड, ग्राउंड पर किया KISS; वीडियो वायरल

Lamine Yamal With Girlfriend Video Viral: फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के बाद स्पेन के स्टार खिलाड़ी लामिन यामाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी ग्राउंड पर बैठी हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 20 Jul 2026 08:01 PM (IST)
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स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर अपना दूसरा खिताब जीत लिया है. स्पेन ने अपना पहला विश्व कप साल 2010 में जीता था, उसके आलावा टीम कभी फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी. जीत के बाद अर्जेंटीना और स्पेन के खिलाड़ियों में लड़ाई हो गई, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. इस बीच लामिन यामाल का उनकी गर्लफ्रेंड के साथ एक रोमांटिक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

स्पेन ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट के साथ ग्राउंड पर अपने परिजनों के साथ समय बिताया, उस दौरान लामिन यामाल ग्राउंड पर बैठे थे. इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड इनेस गार्सिया सैंटोस आईं और उनके पास बैठ गई. थोड़ी देर बाद गार्सिया उठकर आईं और यामाल को किस किया, इस दौरान दर्शकों ने चिल्लाना शुरू कर दिया. ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

इनेस गार्सिया सैंटोस वर्ल्ड कप 2026 के अधिकतर मैचों में स्पेन को सपोर्ट करने आईं, वह फाइनल में भी मौजूद थी. लामिन यामाल उस लड़ाई के दौरान भी भगवान का शुक्रिया करते हुए नजर आए, जो मैच के बाद अर्जेंटीना और स्पेन के प्लेयर्स के बीच हुई. यामाल उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बने थे.

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कौन हैं लामिन यामाल की गर्लफ्रेंड

लामिन की गर्लफ्रेंड का नाम इनेस गार्सिया सैंटोस है. दोनों ने इस साल मई में एक कार्यक्रम के दौरान पहली बार कहा था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं. सेविला की रहने वाली गार्सिया सैंटोस फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं, उनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 20 Jul 2026 08:01 PM (IST)
Tags :
Spain Football Team FIFA World Cup 2026 VIRAL VIDEO Lamine Yamal Spain Vs Argentina Final FIFA World Cup Winner
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