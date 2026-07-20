स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर अपना दूसरा खिताब जीत लिया है. स्पेन ने अपना पहला विश्व कप साल 2010 में जीता था, उसके आलावा टीम कभी फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी. जीत के बाद अर्जेंटीना और स्पेन के खिलाड़ियों में लड़ाई हो गई, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. इस बीच लामिन यामाल का उनकी गर्लफ्रेंड के साथ एक रोमांटिक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

स्पेन ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट के साथ ग्राउंड पर अपने परिजनों के साथ समय बिताया, उस दौरान लामिन यामाल ग्राउंड पर बैठे थे. इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड इनेस गार्सिया सैंटोस आईं और उनके पास बैठ गई. थोड़ी देर बाद गार्सिया उठकर आईं और यामाल को किस किया, इस दौरान दर्शकों ने चिल्लाना शुरू कर दिया. ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

इनेस गार्सिया सैंटोस वर्ल्ड कप 2026 के अधिकतर मैचों में स्पेन को सपोर्ट करने आईं, वह फाइनल में भी मौजूद थी. लामिन यामाल उस लड़ाई के दौरान भी भगवान का शुक्रिया करते हुए नजर आए, जो मैच के बाद अर्जेंटीना और स्पेन के प्लेयर्स के बीच हुई. यामाल उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बने थे.

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The content creator quickly use the victory mood to take a selfie with Lamine Yamal. 👋 pic.twitter.com/Bjww9TT2Vy — POOJA!!! (@PoojaMedia) July 20, 2026

कौन हैं लामिन यामाल की गर्लफ्रेंड

लामिन की गर्लफ्रेंड का नाम इनेस गार्सिया सैंटोस है. दोनों ने इस साल मई में एक कार्यक्रम के दौरान पहली बार कहा था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं. सेविला की रहने वाली गार्सिया सैंटोस फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं, उनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

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