शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z

दुनिया का सबसे बड़ा खेल फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाली है. इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मैक्सिको सिटी में होगा और यह पहला मुकाबला मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला जब शुरू होगा तब भारत में 12 जून हो चुका होगा. समय की बात करें तो मैच रात में 12 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. यहीं नहीं तीन देशों में टूर्नामेंट होने की वजह से फीफा विश्व कप 2026 की तीन अलग-अलग ओपनिंग सेरेमनी होगी.

मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच शुरू होने से पहले दर्शकों को शानदार ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिलेगी, जिसका आयोजन मैक्सिको सिटी में किया जाएगा. इसमें शकीरा और बर्ना बॉय मुख्य कलाकार के तौर पर परफॉर्म करेंगे. मैच के शुरू होने से 90 मिनट पहले ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत होगी. भारत में ओपनिंग सेरेमनी 11 जून रात 11 बजे से देखा जा सकता है.

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दूसरी ओपनिंग सेरेमनी कनाडा के टोरंटो में होगी. टूर्नामेंट के तीसरे मुकाबले में कनाडा और बोस्निया एवं हर्जेगोविना की टीमें आमने-सामने होंगी. इस मैच से पहले 12 जून को भारतीय समयानुसार रात 11 बजे दूसरी ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद अमेरिका में विश्व कप के पहले मुकाबले में मेजबान टीम का सामना पराग्वे से होगा. लॉस एंजिलिस स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मैच भारतीय समयानुसार 13 जून की सुबह 6:30 बजे शुरू होगा. मैच से पहले सुबह 5 बजे भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन होगा, जिसमें मशहूर अमेरिकी गायिका केटी पेरी अपनी प्रस्तुति देंगी और दर्शकों का मनोरंजन करेंगी.

गौर करने वाली बात ये भी है कि शकीरा और बर्ना बॉय मुख्य कलाकार होंगे और टूर्नामेंट का ऑफिशियल गाना ‘डाई-डाई’ गाएंगे. अन्य कलाकारों में एलेजांद्रो फर्नांडीज, बेलिंडा, डैनी ओशन, जे बाल्विन, लीला डाउन्स, लॉस एंजिल्स अजुलेस, माना और टाइला भी शामिल हैं.

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