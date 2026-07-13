INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सEngland vs Argentina: अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला किसी जंग से कम नहीं, फीफा विश्वकप के रिकार्ड देखें, किसका पलड़ा भारी

England vs Argentina: अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला किसी जंग से कम नहीं, फीफा विश्वकप के रिकार्ड देखें, किसका पलड़ा भारी

अर्जेंटीना के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो 5 बार सेमीफाइनल में पहुंची है और पांचों बार वो जीत कर फाइनल में पहुंची है.

Written By : प्रवीण यादव |  Curated By: संकल्प ठाकुर |  Updated at : 13 Jul 2026 07:41 AM (IST)
Preferred Sources

विश्वकप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला किसी जंग से कम नही होगा. इन दोनों देशों के बीच मुकाबले विवादों के साथ खत्म हुए हैं. मैसी की टीम भले की फेवरेट मानी जा रही हो लेकिन विश्वकप के रिकार्ड देखें तो इग्लैंड का पक्ष मजबूत नजर आ रही है. हालांकि सेमीफाइनल का विश्वकप रिकार्ड देखें तो अर्जेंटीना मजबूत नजर आती है.
 

अर्जेंटीना के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो 5 बार सेमीफाइनल में पहुंची है और पांचों बार वो जीत कर फाइनल में पहुंची है. अर्जेंटीना ने 5 बार सेमीफाइनल खेला (1930, 1986, 1990, 2014, 2022) और सभी 5 जीते. हर बार वो फाइनल में पहुंची. अब तक वो 6 विश्वकप फाइनल में पहुंची हैं. 1978 में सेमीफाइनल फॉर्मेट नहीं था, लेकिन वे चैंपियन बने थे.

दोनों टीमों के बीच का रिकॉर्ड

अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच विश्व कप इतिहास में 5 मैच हुए हैं. इंग्लैंड का रिकॉर्ड बेहतर रहा है. 3 जीत, 1 ड्रॉ, 1 हार, लेकिन ये मुकाबले हमेशा विवादास्पद और यादगार रहे हैं.

-1962 विश्व कप चिली में हुआ था और ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को 3-1 से हरा दिया था.

-1966 विश्व कप इंग्लैंड में हुआ था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फिर इंग्लैंड नें अर्जेंटीना को 1-0 से मात दी थी.  इस मैच काफी विवाद हुआ था. अर्जेंटीना के कप्तान रैटिन को रेड कार्ड मिला और इंग्लैंड के कोच अल्फ रैमसे ने उन्हें जानवर कहा था. ये वही साल था जब इंग्लैंड चैंपियन बना था.

'सूर्यवंशी को ड्रॉप करना ग़लत, टीम इंडिया में टोटल कन्फ़्यूज़न', भड़के मोहम्मद कैफ, विराट पर भी दिया बड़ा बयान

-1986 विश्व कप मेक्सिको में हुआ था और फिर क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ. इस बार बाजी अर्जेंटीना नें मारी थी. 2-1 से इंग्लैंड को हराया था. इस मैच में विश्व इतिहास का सबसे सबसे मशहूर या कह लें विवादस्पद मैच कह सकते हैं.

इस मैच में डिएगो माराडोना के दो गोल किए एक गोल जिसे फुटबाल के इतिहास में "Hand of God" कहा जाता है. ये गोल हाथ से मारोडोना ने कर दिया था. रेफरी को नहीं दिखा और इग्लैंड मैच हार गया, लेकिन इसी मैच में माराडोना नें Goal of the Century जिसे कहा था जाता है वो भी किया था. उन्होंने  मिडफील्ड से अकेले दौड़कर इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को छोड़कर शानदार गोल मारा था.

-1998 विश्व कप फ्रांस में हुआ था. राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना और इंग्लैंड दोनो 2-2 से बराबरी पर थे. मैच पेनल्टी से तय हुआ था और अर्जेंटीना ने  जीत दर्ज की थी.

-2002 विश्व कप जापान/कोरिया में हुआ था. ग्रुप स्टेज मुकाबले में इंग्लैंड ने 1-0 से अर्जेंटीना को हरा दिया था. इस तरह उसनें 1998 की हार का इंग्लैंड ने बदला लिया.

इस विश्व कप में चैंपियन के लिए सबसे फेवरेट टीम में

1.फ्रांस – सबसे ज्यादा जीत की उम्मीद इसी टीम की है   

2. अर्जेंटीना:

3. स्पेन

4.इंग्लैंड

वनडे में इंग्लैंड की धरती पर कैसा है रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिकॉर्ड? आंकड़े देख खुश हो जाएंगे फैंस

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Read More
Published at : 13 Jul 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 England Vs Argentina
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
England vs Argentina: अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला किसी जंग से कम नहीं, फीफा विश्वकप के रिकार्ड देखें, किसका पलड़ा भारी
अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला किसी जंग से कम नहीं, फीफा विश्वकप के रिकार्ड देखें, किसका पलड़ा भारी
स्पोर्ट्स
IND W ENG W: भारतीय बेटियां इतिहास रचने से सिर्फ 4 विकेट दूर, लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के छूटे पसीने, जानिए लेटेस्ट अपडेट
भारतीय बेटियां इतिहास रचने से सिर्फ 4 विकेट दूर, लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के छूटे पसीने, जानिए लेटेस्ट अपडेट
स्पोर्ट्स
'सूर्यवंशी को ड्रॉप करना ग़लत, टीम इंडिया में टोटल कन्फ़्यूज़न', भड़के मोहम्मद कैफ, विराट पर भी दिया बड़ा बयान
'सूर्यवंशी को ड्रॉप करना ग़लत, टीम इंडिया में टोटल कन्फ़्यूज़न', भड़के मोहम्मद कैफ, विराट पर भी दिया बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
वनडे में इंग्लैंड की धरती पर कैसा है रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिकॉर्ड? आंकड़े देख खुश हो जाएंगे फैंस
वनडे में इंग्लैंड की धरती पर कैसा है रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिकॉर्ड?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Hormuz Strait Deadlock: Qatar-Saudi Arabia के जहाजों पर हमले के बाद भड़के Trump | US - Iran War
Tata Sierra EV AWD drive review: BE6 से बेहतर? #tata #tatasierraev #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Aaj Ka Mausam: यूपी के 65 जिलों में बारिश, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी
यूपी के 65 जिलों में बारिश, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी
महाराष्ट्र
'आमिर खान ने 3 शादी कीं, तो तुम चार कर लो...', वारिस पठान का मंत्री नितेश राणे पर तंज!
'आमिर खान ने 3 शादी कीं, तो तुम चार कर लो...', वारिस पठान का मंत्री नितेश राणे पर तंज!
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 17: 'धमाल 4' के आगे 'वेलकम टू द जंगल' ने तीसरे संडे दिखाई तेजी, जानें- कितना कमा डाला प्रॉफिट
'धमाल 4' के आगे 'वेलकम टू द जंगल' ने तीसरे संडे दिखाई तेजी, जानें- कितना कमा डाला प्रॉफिट
स्पोर्ट्स
IND W ENG W: भारतीय बेटियां इतिहास रचने से सिर्फ 4 विकेट दूर, लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के छूटे पसीने, जानिए लेटेस्ट अपडेट
भारतीय बेटियां इतिहास रचने से सिर्फ 4 विकेट दूर, लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के छूटे पसीने, जानिए लेटेस्ट अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 182 PCS अफसरों के तबादले, कई जिलों के SDM बदले
यूपी में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 182 PCS अफसरों के तबादले, कई जिलों के SDM बदले
एग्रीकल्चर
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
ट्रेंडिंग
Video: लड़की ने रात 2 बजे बेंगलुरु की सड़क पर टहलते हुए बनाया वीडियो, जमकर की आईटी हब की तारीफ
लड़की ने रात 2 बजे बेंगलुरु की सड़क पर टहलते हुए बनाया वीडियो, जमकर की आईटी हब की तारीफ
टेक्नोलॉजी
LinkedIn पर लाखों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं? आज ही अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स
LinkedIn पर लाखों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं? आज ही अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स
ENT LIVE
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
ENT LIVE
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
ENT LIVE
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Embed widget