विश्वकप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला किसी जंग से कम नही होगा. इन दोनों देशों के बीच मुकाबले विवादों के साथ खत्म हुए हैं. मैसी की टीम भले की फेवरेट मानी जा रही हो लेकिन विश्वकप के रिकार्ड देखें तो इग्लैंड का पक्ष मजबूत नजर आ रही है. हालांकि सेमीफाइनल का विश्वकप रिकार्ड देखें तो अर्जेंटीना मजबूत नजर आती है.



अर्जेंटीना के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो 5 बार सेमीफाइनल में पहुंची है और पांचों बार वो जीत कर फाइनल में पहुंची है. अर्जेंटीना ने 5 बार सेमीफाइनल खेला (1930, 1986, 1990, 2014, 2022) और सभी 5 जीते. हर बार वो फाइनल में पहुंची. अब तक वो 6 विश्वकप फाइनल में पहुंची हैं. 1978 में सेमीफाइनल फॉर्मेट नहीं था, लेकिन वे चैंपियन बने थे.

दोनों टीमों के बीच का रिकॉर्ड

अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच विश्व कप इतिहास में 5 मैच हुए हैं. इंग्लैंड का रिकॉर्ड बेहतर रहा है. 3 जीत, 1 ड्रॉ, 1 हार, लेकिन ये मुकाबले हमेशा विवादास्पद और यादगार रहे हैं.

-1962 विश्व कप चिली में हुआ था और ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को 3-1 से हरा दिया था.

-1966 विश्व कप इंग्लैंड में हुआ था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फिर इंग्लैंड नें अर्जेंटीना को 1-0 से मात दी थी. इस मैच काफी विवाद हुआ था. अर्जेंटीना के कप्तान रैटिन को रेड कार्ड मिला और इंग्लैंड के कोच अल्फ रैमसे ने उन्हें जानवर कहा था. ये वही साल था जब इंग्लैंड चैंपियन बना था.

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-1986 विश्व कप मेक्सिको में हुआ था और फिर क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ. इस बार बाजी अर्जेंटीना नें मारी थी. 2-1 से इंग्लैंड को हराया था. इस मैच में विश्व इतिहास का सबसे सबसे मशहूर या कह लें विवादस्पद मैच कह सकते हैं.

इस मैच में डिएगो माराडोना के दो गोल किए एक गोल जिसे फुटबाल के इतिहास में "Hand of God" कहा जाता है. ये गोल हाथ से मारोडोना ने कर दिया था. रेफरी को नहीं दिखा और इग्लैंड मैच हार गया, लेकिन इसी मैच में माराडोना नें Goal of the Century जिसे कहा था जाता है वो भी किया था. उन्होंने मिडफील्ड से अकेले दौड़कर इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को छोड़कर शानदार गोल मारा था.

-1998 विश्व कप फ्रांस में हुआ था. राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना और इंग्लैंड दोनो 2-2 से बराबरी पर थे. मैच पेनल्टी से तय हुआ था और अर्जेंटीना ने जीत दर्ज की थी.

-2002 विश्व कप जापान/कोरिया में हुआ था. ग्रुप स्टेज मुकाबले में इंग्लैंड ने 1-0 से अर्जेंटीना को हरा दिया था. इस तरह उसनें 1998 की हार का इंग्लैंड ने बदला लिया.

इस विश्व कप में चैंपियन के लिए सबसे फेवरेट टीम में

1.फ्रांस – सबसे ज्यादा जीत की उम्मीद इसी टीम की है

2. अर्जेंटीना:

3. स्पेन

4.इंग्लैंड

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