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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'सूर्यवंशी को ड्रॉप करना ग़लत, टीम इंडिया में टोटल कन्फ़्यूज़न', भड़के मोहम्मद कैफ, विराट पर भी दिया बड़ा बयान

'सूर्यवंशी को ड्रॉप करना ग़लत, टीम इंडिया में टोटल कन्फ़्यूज़न', भड़के मोहम्मद कैफ, विराट पर भी दिया बड़ा बयान

कैफ ने सवाल उठाया कि आप सूर्यवंशी जैसे टैलेंट को कैसे बैठा सकते हो? मैं कह रहा हूं कि सूर्यवंशी अलग टैलेंट है. ये जनरेशनल टैलेंट है मतलब ऐसा प्लेयर हमने नहीं देखा.

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 13 Jul 2026 06:42 AM (IST)
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टीम इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम खेल के हर डिपार्टमेंट में इंग्लैंड के सामने फ्लॉप साबित हुई. भारतीय टीम के इस ख़राब प्रदर्शन को लेकर एबीपी कंसल्टेंट रवीश बिष्ट ने पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ़ से बात की. कैफ़ के मुताबिक़ जिस अंदाज में टीम इंडिया खेली वो गेम में कहीं थी ही नहीं. कैफ ने कहा, “एक होता है कि चलो यार लड़ाई की लास्ट ओवर में मैच हार गए. आप आयरलैंड से देख लो. यहां तक हम कोई मैच में बने ही नहीं थे. हम 76 पर ऑल आउट हो गए. ठीक है? हमने 250 बनवा दिए. हम 11 ओवर में मैच हार गए. मतलब हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं टीम इंडिया की तारीफ़ करूँ. “

कैफ़ ने प्लेइंग XI को लेकर भी टीम मैनेजमेंट की जमकर आलोचना की 
कैफ़ ने कहा, ''आप प्लेइंग 11 की बात कर लो. इनको अपने बेस्ट 11 प्लेयर नहीं पता. मैं तो हैरत कर रहा हूं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी मैनेजमेंट थी पहले जिसको अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 ना पता हो. इनको नहीं पता ये साफ तौर पर दिख गया.”

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कैफ ने आख़िरी टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप किए जाने पर भी सवाल उठाए 
कैफ ने आगे कहा,'' आप सूर्यवंशी जैसे टैलेंट को कैसे बैठा सकते हो? मैं कह रहा हूं कि सूर्यवंशी अलग टैलेंट है बॉस. ये जनरेशनल टैलेंट है मतलब ऐसे प्लेयर हमने नहीं देखा. वैभव सूर्यवंशी ने  रबाडा, बुमराह, भुवनेशवर कुमार, हेज़लवुड सबको मारा है और कोई अगर यह बोले कि यार फ्लैट पिचेस पर खेले हैं तो मैं उस बात पे सहमति नहीं रखता हूं. फ्लैट पिच पर तो और भी प्लेयर थे उन्होंने पौने आठ सौ रन क्यों नहीं बनाए? आपको हीरा तो मिल गया था लेकिन आप तराश नहीं पाए. पहली बात उनका ड्रॉप नहीं बनता है. आपकी बेस्ट 11 खिलाड़ियों की जो लिस्ट बनती है उनमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूरवंशी होने चाहिए. ये आपके तीन बेस्ट प्लेयर हैं “

हालांकि कैफ़ को वन डे सीरीज़ से काफ़ी उम्मीद है और उनका कहना है कि विराट कोहली के होने से टीम इंडिया इंग्लैंड के ख़िलाफ़ काफ़ी मज़बूत है. उन्होंने कहा,“एक प्लेयर को मैं सबसे ऊपर रखता हूं और उसका नाम है -विराट कोहली. जिस संकट में इंडियन टीम है उस संकट में विराट कोहली फरिश्ते की तरह हैं. आपको अभी बता दूं कि वो ऐसे हार नहीं मानेगा वो लास्ट तक लड़ाई करेगा. लास्ट तक बैटिंग करेगा और आप देखना जिस फॉर्म में विराट कोहली खेल रहा है उससे टीम को बड़ा फायदा मिलने वाला है.”

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About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 13 Jul 2026 06:42 AM (IST)
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Mohammad Kaif Vaibhav Sooryavanshi
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