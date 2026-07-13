टीम इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम खेल के हर डिपार्टमेंट में इंग्लैंड के सामने फ्लॉप साबित हुई. भारतीय टीम के इस ख़राब प्रदर्शन को लेकर एबीपी कंसल्टेंट रवीश बिष्ट ने पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ़ से बात की. कैफ़ के मुताबिक़ जिस अंदाज में टीम इंडिया खेली वो गेम में कहीं थी ही नहीं. कैफ ने कहा, “एक होता है कि चलो यार लड़ाई की लास्ट ओवर में मैच हार गए. आप आयरलैंड से देख लो. यहां तक हम कोई मैच में बने ही नहीं थे. हम 76 पर ऑल आउट हो गए. ठीक है? हमने 250 बनवा दिए. हम 11 ओवर में मैच हार गए. मतलब हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं टीम इंडिया की तारीफ़ करूँ. “

कैफ़ ने प्लेइंग XI को लेकर भी टीम मैनेजमेंट की जमकर आलोचना की

कैफ़ ने कहा, ''आप प्लेइंग 11 की बात कर लो. इनको अपने बेस्ट 11 प्लेयर नहीं पता. मैं तो हैरत कर रहा हूं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी मैनेजमेंट थी पहले जिसको अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 ना पता हो. इनको नहीं पता ये साफ तौर पर दिख गया.”

वनडे में इंग्लैंड की धरती पर कैसा है रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिकॉर्ड? आंकड़े देख खुश हो जाएंगे फैंस

कैफ ने आख़िरी टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप किए जाने पर भी सवाल उठाए

कैफ ने आगे कहा,'' आप सूर्यवंशी जैसे टैलेंट को कैसे बैठा सकते हो? मैं कह रहा हूं कि सूर्यवंशी अलग टैलेंट है बॉस. ये जनरेशनल टैलेंट है मतलब ऐसे प्लेयर हमने नहीं देखा. वैभव सूर्यवंशी ने रबाडा, बुमराह, भुवनेशवर कुमार, हेज़लवुड सबको मारा है और कोई अगर यह बोले कि यार फ्लैट पिचेस पर खेले हैं तो मैं उस बात पे सहमति नहीं रखता हूं. फ्लैट पिच पर तो और भी प्लेयर थे उन्होंने पौने आठ सौ रन क्यों नहीं बनाए? आपको हीरा तो मिल गया था लेकिन आप तराश नहीं पाए. पहली बात उनका ड्रॉप नहीं बनता है. आपकी बेस्ट 11 खिलाड़ियों की जो लिस्ट बनती है उनमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूरवंशी होने चाहिए. ये आपके तीन बेस्ट प्लेयर हैं “

हालांकि कैफ़ को वन डे सीरीज़ से काफ़ी उम्मीद है और उनका कहना है कि विराट कोहली के होने से टीम इंडिया इंग्लैंड के ख़िलाफ़ काफ़ी मज़बूत है. उन्होंने कहा,“एक प्लेयर को मैं सबसे ऊपर रखता हूं और उसका नाम है -विराट कोहली. जिस संकट में इंडियन टीम है उस संकट में विराट कोहली फरिश्ते की तरह हैं. आपको अभी बता दूं कि वो ऐसे हार नहीं मानेगा वो लास्ट तक लड़ाई करेगा. लास्ट तक बैटिंग करेगा और आप देखना जिस फॉर्म में विराट कोहली खेल रहा है उससे टीम को बड़ा फायदा मिलने वाला है.”

ICC की सालाना मीटिंग से आए 4 बड़े अपडेट, क्या वनडे मैच अब होंगे 40 ओवर के? क्या-क्या फैसले लिए गए