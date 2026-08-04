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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की गजब वापसी, अब्दुल्लाह का शतक; बाबर भी चमके

दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की गजब वापसी, अब्दुल्लाह का शतक; बाबर भी चमके

West Indies vs Pakistan 2nd Test: पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे दिन गजब की वापसी की है. अब्दुल्लाह शफीक ने सेंचुरी लगाई, जबकि बाबर आजम भी शतक के करीब हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Aug 2026 06:46 AM (IST)
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पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे दिन गजब की वापसी की है. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने केवल 2 विकेट के नुकसान पर 266 रन बना लिए हैं. हालांकि कैरेबियाई टीम अब भी 78 रनों से आगे है. स्टंप्स तक अब्दुल्लाह शफीक शतक पूरा कर चुके हैं और 107 रन बनाकर खेल रहे हैं. उनके साथ बाबर आजम भी 86 रन बना चुके हैं.

दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने 239/5 के स्कोर से अपनी पारी को आगे बढ़ाया. जस्टिन ग्रीव्स और रॉस्टन चेज की 96 रनों की पार्टनरशिप जैसे ही समाप्त हुई, वेस्टइंडीज के विकेट गिरते चले गए. ग्रीव्स ने 73 रन और चेज ने 70 रन बनाए. वेस्टइंडीज ने अपने आखिरी 4 विकेट केवल 40 रनों के भीतर गंवा दिए. इस तरह वेस्टइंडीज की पहली पारी 344 रनों पर समाप्त हुई.

पाकिस्तान की जबरदस्त वापसी

पहला मैच 90 रनों से हार चुकी पाकिस्तान ने इस बार जबरदस्त वापसी की. इमाम उल हक कोई कमाल नहीं कर पाए, लेकिन उनके ओपनिंग जोड़ीदार अजान अवैस ने 55 रनों का योगदान दिया. 98 के स्कोर तक पाकिस्तान के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद बाबर आजम और अब्दुल्लाह शफीक ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया.

बाबर और शफीक के बीच 168 रनों की साझेदारी हो चुकी है. शफीक ने अपने टेस्ट करियर का छठा शतक लगाया, जबकि बाबर आजम शतक से सिर्फ 14 रन दूर हैं. बाबर ने 126 गेंदों में 86 रन बना लिए हैं.

कीर्तिमान बनाने के करीब बाबर आजम

बाबर आजम अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक लगाने से केवल 14 रन दूर हैं. इससे पहले 16 क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए 10 या उससे ज्यादा टेस्ट शतक लगा चुके हैं और अब बाबर आजम भी इस लिस्ट में जुड़ने से सिर्फ 14 रन दूर हैं. वहीं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक को पीछे छोड़ दिया है. यह भी बताते चलें कि ये बाबर के अंतर्राष्ट्रीय करियर का 33वां शतक होगा. वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में चौथे नंबर पर हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Aug 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Babar Azam WI Vs PAK West Indies Vs Pakistan Abdullah Shafique
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