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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFIFA World Cup ट्रॉफी का सपना फिर टूटा… नम आंखों के साथ खत्म हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफर, संन्यास पर दे दिया बड़ा बयान

FIFA World Cup ट्रॉफी का सपना फिर टूटा… नम आंखों के साथ खत्म हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफर, संन्यास पर दे दिया बड़ा बयान

क्रिस्टीयनों रोनाल्डो का फीफा विश्व कप का सफर स्पेन से हार के बाद अब समाप्त हो चूका है. मीडिया से बातचित के दौरान उन्होंने कहा कि यह उनका आखिरी विश्व कप नहीं है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 07 Jul 2026 08:18 AM (IST)
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Cristiano Ronaldo Last World Cup: फीफा विश्व कप 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप करियर आखिरकार समाप्त हो गया. प्री-क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. इसके साथ ही 41 वर्षीय रोनाल्डो का आखिरी विश्व कप भी ट्रॉफी के बिना खत्म हो गया. अर्लिंगटन में खेले गए मुकाबले का फैसला इंजरी टाइम में मिकेल मेरिनो के गोल से हुआ. अंतिम सीटी बजते ही स्पेन के खिलाड़ी जश्न में डूब गए, जबकि रोनाल्डो कुछ देर तक मैदान पर खामोश खड़े रहे. उनकी आंखें नम थीं. इसके बाद उन्होंने स्टैंड्स में मौजूद प्रशंसकों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया.

गोल करने के मिले मौके, लेकिन नहीं मिली सफलता

मैच के दौरान रोनाल्डो के पास गोल करने के मौके भी आए. एक अवसर पर स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन ने शानदार छलांग लगाकर उनका शॉट रोक दिया. वहीं, जोआओ फेलिक्स के हेडर के बाद गेंद सिमोन के कंधे से टकराकर रोनाल्डो के पास पहुंची, लेकिन उनकी बैक-हील किक को भी स्पेनिश गोलकीपर ने दोनों हाथों से पकड़ लिया. इस तरह रोनाल्डो अपने आखिरी विश्व कप मैच में गोल नहीं कर सके.

मैच से पहले जताई थी उम्मीद

मुकाबले से एक दिन पहले रोनाल्डो ने करीब 25 मिनट तक मीडिया से बातचीत की थी. उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि यह उनके विश्व कप करियर का आखिरी मैच नहीं होगा और वह अपने आखिरी विश्व कप का पूरा आनंद लेना चाहते हैं. हालांकि, स्पेन से मिली हार के साथ उनका यह सफर यहीं समाप्त हो गया. रोनाल्डो के नाम अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा 146 गोल दर्ज हैं. विश्व कप में उन्होंने कुल 11 गोल किए और इस सूची में वह नौवें स्थान पर हैं. साल 2006 का विश्व कप उनके करियर का सबसे सफल अभियान रहा, जब पुर्तगाल सेमीफाइनल तक पहुंचा था.

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पुर्तगाल ने बनाया रिकॉर्ड, लेकिन नहीं बचा सकी हार

इस मुकाबले में पुर्तगाल ने लगातार छठे विश्व कप मैच में अपना गोलपोस्ट क्लीन शीट रखा, जो विश्व कप इतिहास का नया रिकॉर्ड है. इससे पहले यह रिकॉर्ड इटली और स्विट्जरलैंड के नाम संयुक्त रूप से दर्ज था. हालांकि, इंजरी टाइम में मिले गोल ने पुर्तगाल का सफर खत्म कर दिया.

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Published at : 07 Jul 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Cristiano Ronaldo FIFA World Cup 2026 Mikel Merino
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