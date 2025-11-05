शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- 'दोनों को जूते से...'

अभिषेक शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपने दोस्त शुभमन गिल के साथ बीच पर बिताए मस्ती भरे पलों की कुछ तस्वीरें शेयर की. पोस्ट पर कई फैंस ने प्यार लुटाया, लेकिन युवराज सिंह का कमेंट सबका ध्यान खींच ले गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 05 Nov 2025 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज इन दिनों बेहद रोमांचक मोड़ पर है सीरीज 1-1 से बराबरी पर है, लेकिन भारतीय टीम के दो खिलाड़ी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा मैदान से ज्यादा सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. वजह बनी है उनकी एक फोटो, जिसमें दोनों गोल्ड कोस्ट बीच पर शर्टलेस होकर एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. यह तस्वीर जैसे ही वायरल हुई, उनके गुरु और भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह का रिएक्शन सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया.

युवराज बोले, ‘दोनों को जूते से मारूंगा!’ 

अभिषेक शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपने दोस्त शुभमन गिल के साथ बीच पर बिताए मस्ती भरे पलों की कुछ तस्वीरें शेयर की. पोस्ट पर कई फैंस ने प्यार लुटाया, लेकिन युवराज सिंह का कमेंट सबका ध्यान खींच ले गया. उन्होंने पंजाबी में लिखा, “जूती लावां दोना दे”, जिसका मतलब है “दोनों को जूते से मारूंगा!”


हालांकि, यह बात उन्होंने मजाक में कही, लेकिन उनके अंदाज से साफ झलक रहा था कि वो अपने दोनों चेले की बीच मस्ती देखकर हंस भी रहे थे और थोड़ा कोच की तरह टोकना भी नही भूले.

गिल और अभिषेक दोनो हैं युवराज के शिष्य

शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की दोस्ती बचपन से है. दोनों ने पंजाब की जूनियर टीमों से एकसाथ क्रिकेट की शुरुआत की थी और आज टीम इंडिया तक पहुंचे हैं. यही नहीं, दोनों का क्रिकेटिंग सफर युवराज सिंह की गाइडेंस में निखरा. युवराज ने खुद कई बार कहा है कि गिल और अभिषेक उन्हें अपने छोटे भाई जैसे लगते हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार फॉर्म में अभिषेक

अभिषेक शर्मा ने सीरीज के शुरुआती मैचों में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक अर्धशतक जड़ा था, जिससे उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो टीम इंडिया के लिए लंबे समय तक टिकने आए हैं. वहीं शुभमन गिल का बल्ला अब तक खामोश है, लेकिन सभी को उम्मीद है कि अगले दो मैचों में वो बड़ी पारी खेलकर वापसी करेंगे.

युवराज को दोनों से है उम्मीद

युवराज सिंह अपने शिष्यों से यही उम्मीद करेंगे कि बीच की मस्ती अब खत्म करें और मैदान पर धमाका दिखाएं. भारत अगर सीरीज जीतना चाहता है, तो दोनों बल्लेबाजों का प्रदर्शन अहम रहेगा. जैसे कभी युवराज ने भारत को मैच जिताए, अब वही उम्मीद इन दोनों से है, बस फर्क इतना है.

Published at : 05 Nov 2025 12:00 PM (IST)
