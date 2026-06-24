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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटयौन शोषण का लगा था आरोप, RCB से हुए थे बाहर; अब करने जा रहे हैं क्रिकेट मैदान पर वापसी

यौन शोषण का लगा था आरोप, RCB से हुए थे बाहर; अब करने जा रहे हैं क्रिकेट मैदान पर वापसी

Yash Dayal: यश दयाल के लिए पिछला कुछ समय मुश्किल भरा रहा, उन्हें मजबूरन IPL 2026 से बाहर होना पड़ा. उन पर यौन शोषण का आरोप लगा था. अब उनकी क्रिकेट मैदान पर वापसी होने जा रही है.

Written By : शिवम |  Updated at : 24 Jun 2026 02:07 PM (IST)
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यश दयाल पिछले कुछ समय से गलत कारणों से चर्चा में बने हुए थे. उनके ऊपर एक लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया था. क्रिकेटर की कानूनी कार्यवाही के बीच RCB ने उन्हें IPL 2026 से बाहर रखने का फैसला किया था. इस बीच वह शादी के बंधन में भी बंध चुके हैं. अब उनके लिए एक और अच्छी खबर आई है. तेज गेंदबाज क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं. वह उत्तर प्रदेश टी20 लीग में खेलेंगे.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार गोरखपुर लायंस ने यश दयाल को रिटेन किया है. फ्रेंचाइजी ने आर्यन जुयाल और सिद्धार्त यादव को भी रिटेन किया है. जुलाई के तीसरे या चौथे हफ्ते में मिनी ऑक्शन होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश टी20 लीग गवर्निंग कॉउंसिल के चैरहान संजय कपूर के हवाले से पुष्टि की गई है कि आगामी सीजन के लिए यश दयाल उपलब्ध रहेंगे. यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने कि यश के लिए एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जारी होगा. उन्होंने कहा, "यश दयाल को डोमेस्टिक और लीग क्रिकेट में खेलने के लिए UPCA एनओसी देगा, सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं."

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यश दयाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की उस टीम का हिस्सा थे, जिसने अपना पहला IPL खिताब जीता था. 2026 में भी वह टीम में थे, लेकिन कानूनी कार्यवाही के चलते फ्रेंचाइजी ने उन्हें बाहर रखने का फैसला किया था. RCB ने उन्हें पिछले संस्करण के लिए 5 करोड़ रुपये के प्राइस पर रिटेन किया था.

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यश दयाल ने कब खेला था आखिरी मैच?

यश दयाल ने 3 जून, 2025 को अपना आखिरी क्रिकेट मैच खेला था, जो IPL 2025 का फाइनल था. अहमदाबाद में खेले गए इस मुकाबले के बाद से यश दयाल क्रिकेट मैदान से दूर हैं. उनके क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 27 फर्स्ट क्लास मैचों में 84 विकेट लिए हैं. 23 लिस्ट ए मैच में उनके 36 और 71 टी20 में 66 विकेट हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Jun 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
UPCA Yash Dayal UTTAR PRADESH UP T20 League Gorakhpur Lions
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