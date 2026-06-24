IPL 2027 में हार्दिक पांड्या किस टीम का होंगे हिस्सा? जान लीजिए

आईपीएल 2027 से पहले टीमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मंगलवार यानी 23 जून को लखनऊ सुपर जाइंट्स के कप्तान ऋषभ पंत की दोबारा दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हो चुकी है. वहीं दूसरी तरफ कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जाइंट्स टीम की तरफ से खेलते नज़र आएंगे.

आईपीएल 2027 शुरू होने से पहले, इसे ट्रेड के सिलसिले की शुरूआत मानी जा रही है.क्योंकि,अभी बहुत से खिलाड़ियों के टीम बदलने की संभावना है.इस प्लेयर ट्रेड की खबरों में हार्दिक पांड्या का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है.रिपोर्ट्स के अनुसार दो टीमें उन्हे टीम में शामिल करने की रेस में लगी हुई हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2027 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स उनको टीम में शामिल करने में जुटी हुई हैं.अजिंक्य रहाणे के आईपीएल 2027 में केकेआर से अलग होने के चांस सबसे ज्यादा हैं.

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ऐसे में हार्दिक पांड्या के केकेआर टीम में आने से, कप्तान अजिंक्य रहाणे के जाने की बड़ी समस्या का हल हो जाएगा. दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक हार्दिक को टीम के साथ जोड़ने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं. इस मुद्दे को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है.

हार्दिक पांड्या के शाहरूख खान वाली टीम केकेआर में जाने के आसार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं. यह एक कैश डील हो सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार रिंकु सिंह के अलावा किसी और खिलाड़ी से हार्दिक पांड्या का ट्रेड नहीं किया जा सकता है. केकेआर और एमआई मैनेजमेंट के बीच इसको लेकर काफी बार बातचीत भी हो चुकी है.

गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2022 में जीत दिला कर और साल 2023 में टीम को फाइनल में पहुंचा कर, हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में दोबारा वापसी हुई थी. रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को टीम का नया कप्तान भी बना दिया गया था, लेकिन,जब से हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर टीम में आए हैं एमआई का कुछ खास भला नहीं हुआ है.

हार्दिक की कप्तानी में 39 मुकाबलों में से टीम ने सिर्फ 15 मुकाबले ही जीते हैं और 24 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. इस आधार पर हार्दिक पंड्या की मुंबई इंडियंस की टीम से विदाई तय मानी जा रही है.

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