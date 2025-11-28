हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर

WPL 2026 Mega Auction: महिला प्रीमियर लीग की ऑक्शन में 277 खिलाड़ियों पर बोली लगी, जिसमें 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Nov 2025 11:47 AM (IST)
Women's Premier League 2026 Mega Auction: वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 की मेगा ऑक्शन समाप्त हो गई है. इस नीलामी में कुल 277 खिलाड़ियों पर बोली लगी, जिसमें 194 भारतीय खिलाड़ी और 83 विदेशी खिलाड़ियों के नाम शामिल हुए थे. इस टूर्नामेंट की 5 टीमों ने कुल 67 खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीदा है, जिसमें 23 विदेशी खिलाड़ी और 44 भारतीयों खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं. वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट की कई दिग्गज खिलाड़ियों को पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई. यहां हम ऐसे ही 5 स्टार खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा है.

WPL में नहीं बिकी 5 स्टार खिलाड़ी

1. एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली को इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे बड़ी खिलाड़ियों में से एक है. हिली के नाम टी20 इंटरनेशनल में 3000 से ज्यादा रन हैं और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अब तक 5 शतक लगा चुकी हैं. इसके बावजूद भी उन्हें वुमेंस प्रीमियर लीग में किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा.

2. चमारी अटापट्टू (श्रीलंका)

श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू को इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में गिना जाता है. अटापट्टू ने अब तक 146 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 3458 रन बना चुकी हैं, जिसमें तीन शतक भी शामिल है. इसके अलावा, अपनी गेंदबाजी से कुल 63 विकेट भी चटका चुकी हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड होने के बाद भी अटापट्टू को WPL में कोई खरीददार नहीं मिला.

3. तजमीन ब्रिट्स (दक्षिण अफ्रीका)

दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज तजमीन ब्रिट्स टी20 इंटरनेशनल की 65 पारियों में 32 से ज्यादा की औसत से कुल 1719 रन बना चुकी हैं, जिसमें उनके नाम 14 अर्धशतक हैं. इस शानदार रिकॉर्ड के बावजूद ब्रिट्स को वुमेंस प्रीमियर लीग में किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा.

4. अलाना किंग (ऑस्ट्रेलिया) 

ऑस्ट्रेलिया की लेग स्पिनर अलावा किंग को WPL 2026 सीजन के लिए हुई मेगा ऑक्शन में किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा. किंग अब तक 27 टी20 इंटरनेशनल मैच खेली, जिसमें उन्होंने 27 विकेट चटकाई हैं. वहीं वनडे में उनके नाम 47 मैचों में 72 विकेट हैं और महिला बैग बैश लीग में 128 झटक चुकी हैं.

5. हीथर नाइट (इंग्लैंड)

इंग्लैंड की पूर्व कप्तान हीथर नाइट महिला इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर हैं. नाइट के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 से ज्यादा रन हैं और हीथर बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी करती हैं. फिर भी उन्हें WPL 2026 सीजन के लिए कोई खरीददार नहीं मिला.

Published at : 28 Nov 2025 11:47 AM (IST)
Embed widget