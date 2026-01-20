हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026: लगातार पांचवां मुकाबला जीतकर प्लेऑफ में पहुंची आरसीबी, गौतमी नाइक ने 55 गेंदों में खेली 73 रन की शानदार पारी

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आरसीबी ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 178 रन बनाए. इस टीम ने 9 रन तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 20 Jan 2026 06:20 AM (IST)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने बीसीए स्टेडियम में सोमवार को खेले गए विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के 12वें मुकाबले में गुजरात जायंट्स (जीजी) को 61 रन से मात दी. इस सीजन लगातार पांचवीं जीत के साथ आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है.

यहां से कप्तान स्मृति मंधाना ने गौतमी नाइक के साथ 45 गेंदों में 60 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. मंधाना 23 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जिसके बाद गौतमी ने ऋचा घोष के साथ 45 गेंदों में 69 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया.

गौतमी नाइक 55 गेंदों में 1 छक्के और 7 चौकों के साथ 73 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि घोष ने 27 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

विपक्षी खेमे से काशवी गौतम और एशले गार्डनर ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि रेणुका ठाकुर और सोफी डिवाइन को 1-1 विकेट हाथ लगा.

इसके जवाब में गुजरात जायंट्स 20 ओवरों के खेल में 8 विकेट खोकर 117 रन ही बना सकी. इस टीम ने 5 रन तक 3 विकेट गंवा दिए थे. यहां से अनुष्का शर्मा ने कप्तान एश्ले गार्डनर के साथ चौथे विकेट के लिए 29 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन अनुष्का शर्मा (18) के आउट होते ही टीम फिर से लड़खड़ा गई.

जायंट्स ने 56 के स्कोर तक 6 विकेट गंवा दिए थे. यहां से भारती फुलमाली ने गार्डनर के साथ 24 गेंदों में 41 रन की साझेदारी की. गार्डनर 43 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 54 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि भारती ने 14 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, लेकिन जायंट्स शर्मनाक हार से बच नहीं सकीं.

आरसीबी के लिए सायली सतघरे ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि नादिन डी क्लार्क ने 2 विकेट निकाले. इनके अलावा, लॉरेन बेल, राधा यादव और श्रेयंका पाटिल ने 1-1 विकेट निकाला.

Published at : 20 Jan 2026 06:20 AM (IST)
