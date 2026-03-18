रोहित-विराट का टाइम खत्म, इसमें गलत क्या? गंभीर के सपोर्ट में उतरे अश्विन ने खोले बड़े राज

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा-विराट कोहली का टाइम खत्म, इसमें गलत क्या? गंभीर के सपोर्ट में उतरे अश्विन ने खोले बड़े राज

रोहित शर्मा-विराट कोहली का टाइम खत्म, इसमें गलत क्या? गंभीर के सपोर्ट में उतरे अश्विन ने खोले बड़े राज

Ravichandran Ashwin: अश्विन ने गौतम गंभीर का सपोर्ट करते हुए कहा कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा का टाइम पूरा हो गया था, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 18 Mar 2026 05:03 PM (IST)
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Ravichandran Ashwin On Rohit-Kohli Retirement: रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में उपलब्ध हैं. दोनों ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था. फिर मई में अचानक दोनों ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. दोनों का टेस्ट संन्यास फैंस के लिए वाकई चौंकाने वाला था. अब पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने गौतम गंभीर का सपोर्ट करते हुए कहा कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली का टाइम खत्म हो गया, तो इसमें गलत क्या है. 

नवभारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में अश्विन ने हवाले से कहा गया कि गौतम गंभीर का कोच के रूप में एक नजरिया हो सकता है. उन्हें टीम के हक में फैसले लेने का अधिकार है. इसके अलावा अश्विन ने कहा कि अगर गंभीर को लगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज का टाइम पूरा हो गया है, तो इसमें गलत क्या है. 

अपने संन्यास पर क्या बोले अश्विन

अपने संन्यास को लेकर बात करते हुए अश्विन ने कहा, "अगर किसी को गौतम गंभीर से नाराज होना चाहिए था, तो वो मैं हूं क्योंकि उनके कोच बनते ही मेरा टाइम खत्म हो गया था. लेकिन हमें अपनी ईगो को साइड में रखकर सोचना होगा. कोच का काम टीम के फ्यूचर को सेफ करना होता है. हो सकता है कि उनके नजरिए में मेरा कोई फ्यूचर न हो और यह पूरी तरह से ठीक है."

अश्विन ने कहा, "मेरी सबसे बड़ी ताकत सही वक्त पर फैसला लेना है. पर्थ टेस्ट के बाद जब मैं प्लेइंग 11 से बाहर हुआ, तो मुझे समझ आ गया था कि अब मेरा वक्त पूरा हो गया है. मैं उन खिलाड़ियों में से नहीं हूं जो वापसी की उम्मीद से टीम के इर्द-गिर्द मंडराता रहे. मैंने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर लिया है और अब नए लोगों के लिए रास्ता छोड़ना सही था."

 

यह भी पढ़ें: Watch: क्रिकेटर से पायलट बने ग्लेन फिलिप्स, लैंड करवाया विमान; बोले- अगर पैसे होते तो...

Published at : 18 Mar 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Ravichandran Ashwin VIRAT KOHLI Rohit SHarma GAUTAM GAMBHIR
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