एक्सप्लोरर
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction Marquee Players Price: महिला प्रीमियर लीग 2026 ऑक्शन की शुरुआत मार्की प्लेयर्स से हुई. 8 खिलाड़ी इस लिस्ट में थी, जिनमें सबसे महंगी दीप्ति शर्मा बिकी. वह वापस यूपी में शामिल हुईं.
महिला प्रीमियर लीग 2026 ऑक्शन की शुरुआत मार्की प्लेयर्स के साथ हुई, इस केटेगरी में कुल 8 खिलाड़ी थी. 7 मार्की खिलाड़ियों को उनकी टीम मिल गई, लेकिन इस राउंड में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि एलिसा हीली अनसोल्ड रही. इस राउंड की सबसे महंगी खिलाड़ी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बनी, जिनके लिए यूपी वॉरियर्स ने RTM का इस्तेमाल किया.
मार्की राउंड में बिके प्लेयर्स और उनका प्राइस
- सोफी डिवाइन- 2 करोड़ (गुजरात जायंट्स)
- दीप्ति शर्मा- 3.2 करोड़ (यूपी वॉरियर्स)
- एमेलिया केर- 3 करोड़ (मुंबई इंडियंस)
- रेणुका सिंह- 60 लाख (गुजरात जायंट्स)
- सोफी एक्लेस्टन- 85 लाख (यूपी वॉरियर्स )
- मेग लैनिंग- 1.9 करोड़ (यूपी वॉरियर्स )
- लौरा वोल्वार्ड्ट- 1.1 करोड़(दिल्ली कैपिटल्स)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
पंजाब
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
सिद्धारमैया कैंप में फूट? 'डीके शिवकुमार स्वीकार अगर...', मुख्यमंत्री के करीबी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्रिकेट
6 Photos
वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना कब करेंगी शादी? कैसे शुरू हुई पलाश मुच्छल के साथ लव स्टोरी
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL