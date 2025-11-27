हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस

WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस

WPL 2026 Auction Marquee Players Price: महिला प्रीमियर लीग 2026 ऑक्शन की शुरुआत मार्की प्लेयर्स से हुई. 8 खिलाड़ी इस लिस्ट में थी, जिनमें सबसे महंगी दीप्ति शर्मा बिकी. वह वापस यूपी में शामिल हुईं.

By : शिवम | Updated at : 27 Nov 2025 04:25 PM (IST)
महिला प्रीमियर लीग 2026 ऑक्शन की शुरुआत मार्की प्लेयर्स के साथ हुई, इस केटेगरी में कुल 8 खिलाड़ी थी. 7 मार्की खिलाड़ियों को उनकी टीम मिल गई, लेकिन इस राउंड में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि एलिसा हीली अनसोल्ड रही. इस राउंड की सबसे महंगी खिलाड़ी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बनी, जिनके लिए यूपी वॉरियर्स ने RTM का इस्तेमाल किया.

मार्की राउंड में बिके प्लेयर्स और उनका प्राइस

  • सोफी डिवाइन- 2 करोड़ (गुजरात जायंट्स)
  • दीप्ति शर्मा- 3.2 करोड़ (यूपी वॉरियर्स)
  • एमेलिया केर- 3 करोड़ (मुंबई इंडियंस)
  • रेणुका सिंह- 60 लाख (गुजरात जायंट्स)
  • सोफी एक्लेस्टन- 85 लाख (यूपी वॉरियर्स )
  • मेग लैनिंग- 1.9 करोड़ (यूपी वॉरियर्स )
  • लौरा वोल्वार्ड्ट- 1.1 करोड़(दिल्ली कैपिटल्स)

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 27 Nov 2025 04:18 PM (IST)
Deepti Sharma Meg Lanning Amelia Kerr Sophie Ecclestone Marquee Players WPL Auction Live MUMBAI INDIANS UP WARRIORZ WPL 2026 Auction
