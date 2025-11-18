WPL Auction 2026: WPL मेगा ऑक्शन की तारीख तय, जानें कब, कहां और कैसे देखें पूरा इवेंट

WPL 2026 Auction: महिला प्रीमियर लीग (WPL) का चौथा सीजन शुरू होने से पहले फैंस के उत्साह में और इजाफा हो गया है. WPL 2026 के लिए मेगा ऑक्शन की तारीख आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी गई है. इस बड़े इवेंट में कई नए और पुराने खिलाड़ियों पर भारी बोली लग सकती है, जबकि कुछ टीमों के लिए यह अपनी स्क्वॉड को नया रूप देने का सुनहरा मौका होगा.

WPL ने सोशल मीडिया पर 10 दिन का काउंटडाउन जारी करते हुए लिखा, "10 Days to Go. The countdown to #TATAWPL Mega Auction has begun. Catch the #TATAWPLAuction 2026 on November 27 on WPLT20.COM"

कब होगा मेगा ऑक्शन?

WPL 2026 मेगा ऑक्शन 27 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. यह एक दिन का हाई-वोल्टेज इवेंट होगा, जहां सभी पांच फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को मजबूत बनाने के लिए बोली लगाएंगी. टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले यह एक बेहद अहम कदम है, जिससे हर टीम की ताकत का अंदाजा लगेगा.

कितने खिलाड़ी होंगे शामिल?

WPL की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, हर फ्रेंचाइजी को 18 खिलाड़ियों की टीम तैयार करने की अनुमति है. कुल पांच टीमों में 73 स्लॉट खाली हैं, जिनमें से 23 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए रखे गए हैं. ऐसे में कई इंटरनेशनल स्टार्स और घरेलू प्रतिभाएं इस मेगा ऑक्शन का हिस्सा बनेंगी.

किस टीम के पास कितनी पर्स राशि?

ऑक्शन से पहले हर टीम के पास बची हुई पर्स राशि भी सामने आ गई है. इनमें UP Warriorz सबसे मजबूत स्थिति में है, जिनके पास सबसे ज्यादा राशि है.

यूपी वॉरियर्स - 14.5 करोड़ रुपये

गुजरात जायंट्स - 9 करोड़ रुपये

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू - 6.15 करोड़ रुपये

मुंबई इंडियंस - 5.75 करोड़ रुपये

दिल्ली कैपिटल्स - 5.7 करोड़ रुपये

UP Warriorz के पास सबसे ज्यादा धनराशि होने से यह साफ है कि टीम कई बड़े खिलाड़ियों पर जोरदार बोली लगा सकती है.

कहां और कैसे देखें लाइव?

फैंस इस मेगा ऑक्शन को आसानी से घर बैठे देख सकेंगे.

लाइव स्ट्रीमिंग: JioHotstar

टीवी प्रसारण: Star Sports नेटवर्क

ऑनलाइन अपडेट: WPLT20.com