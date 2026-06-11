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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में किस चैनल पर लाइव आएगा फीफा वर्ल्ड, कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग? जानें पूरी डिटेल

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में किस चैनल पर लाइव आएगा फीफा वर्ल्ड, कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग? जानें पूरी डिटेल

FIFA World Cup 2026 Live Streaming in India Time: जानिए फीफा वर्ल्ड कप के मैचों का लाइव प्रसारण भारत में किस चैनल और लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी. देखें पहले हफ्ते का पूरा शेड्यूल.

By : शिवम | Updated at : 11 Jun 2026 07:07 PM (IST)
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दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है, पहला मैच सह-मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच भारतीय समयनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा. फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 3 देश मिलकर (यूएसए, मैक्सिको, कनाडा) मेजबानी कर रहे हैं. भारत में फीफा मैचों के लाइव प्रसारण के अधिकारों की डील काफी समय तक अटकी रही, लगने लगा था कि शायद इस बार भारतीय फैंस वर्ल्ड कप के लाइव मैच नहीं देख पाएंगे लेकिन ये डील फाइनल होने से भारतीय फैंस को राहत मिली.

फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार 48 टीमें खेल रही हैं, पिछले संस्करण तक 32 टीमें हिस्सा लेती थी. 48 टीमों को 4-4 के 12 ग्रुप्स में बांटा गया है. ग्रुप स्टेज में प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की अन्य 3 टीमों के साथ 1-1 मैच खेलेगी. भारतीय समयनुसार रविवार, 14 जून तक की बात करें तो कुल 9 मैच होंगे, जिसका पूरा टाइम टेबल यहां दिया गया है. जानिए भारत में कौन सा मैच कितने बजे शुरू होगा. साथ में जानिए कि इन मैचों का लाइव प्रसारण भारत में किस चैनल पर होगा और लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी.

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में पहले हफ्ते का शेड्यूल

  • 12 जून, मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका, 12:30 AM
  • 12 जून, दक्षिण कोरिया बनाम चेकिया, 7:30 AM
  • 13 जून, कनाडा बनाम बोस्निया, 12:30 AM
  • 13 जून, अमेरिका बनाम पराग्वे, 6:30 AM
  • 14 जून, कतर बनाम स्विट्जरलैंड, 12:30 AM
  • 14 जून, ब्राज़ील बनाम मोरक्को, 3:30 AM
  • 14 जून, हैती बनाम स्कॉटलैंड, 6:30 AM 
  • 14 जून, ऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्की, 9:30 AM
  • 14 जून, जर्मनी बनाम कुरासाओ, 10:30 PM

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का लाइव प्रसारण भारत में किस चैनल पर हो रहा है?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का भारत में आधिकारिक ब्रॉडकास्टर ZEE5 है. भारत में वर्ल्ड कप के मैच ZEE5 के लांच हुए Unit8 Sports चैनल पर प्रसारित होंगे.

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किस ऐप पर देखें फीफा वर्ल्ड कप के लाइव मैच?

भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 ऐप और वेबसाइट पर होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 11 Jun 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Football World Cup FIFA World Cup 2026 FIFA World Cup 2026 Live Streaming FIFA World Cup Live Telecast
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