Abhishek Sharma Vaibhav Suryavanshi: अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करेगी. जानिए क्यों हो रही ये चर्चा.
अभी तक टी20 क्रिकेट में बतौर ओपनर अभिषेक शर्मा जलवा बिखेर रहे थे. पिछले कुछ महीनों में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए कई तूफानी पारियां खेली हैं. एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में वैभव ने यूएई के खिलाफ 42 गेंदों में 144 रनों की पारी खेल सनसनी मचा दी थी. इसी पारी में उन्होंने 32 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था. इससे पहले अंडर-19 टीम के लिए भी उन्होंने दमदार पारियां खेली हैं.
चारों ओर इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करें तो विरोधी टीम थर-थर कांपने लगेगी. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक का स्ट्राइक रेट 189.51 का है. दूसरी ओर वैभव ने अभी अपना इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू नहीं किया है, लेकिन टी20 क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट 229.29 का है.
सोशल मीडिया पर टी20 वर्ल्ड 2026 में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की संभावित ओपनिंग जोड़ी को लेकर खूब चर्चा हो रही है. एक व्यक्ति ने दावा किया कि अगर ये दोनों ओपनिंग कर रहे हों, तो भारत पावरप्ले में ही 80 का स्कोर पार कर लेगा. वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि उन दोनों की ओपनिंग जोड़ी के खिलाफ गेंदबाज रहम की भीख मांगेंगे. मगर सवाल है कि ऐसा होने की संभावना कितनी है और वैभव इस उम्र में डेब्यू कर भी सकते हैं या नहीं.
क्या वैभव करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग?
अभी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल भारतीय टी20 टीम की ओपनिंग कर रहे हैं. गिल की टी20 फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है, लेकिन टीम के उपकप्तान होने और मैनेजमेंट का सपोर्ट होने के कारण वो शायद ही टीम से बाहर होंगे. दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी अभी भारत की सीनियर टीम के लिए डेब्यू कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अभी 14 साल के हैं. ICC ने कुछ वर्ष पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के लिए न्यूनतम उम्र 15 साल कर दी थी.
वैभव का जन्मदिन 27 मार्च को आता है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 उससे पहले ही समाप्त हो चुका होगा. भविष्य के लिए BCCI अभिषेक-वैभव की ओपनिंग जोड़ी का रुख कर सकता है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा होना संभव नहीं है.
वैभव के कोच दे चुके हैं बड़ा बयान
वैभव सूर्यवंशी भारत की सीनियर टीम में आएंगे या नहीं, इस पर उनके कोच मनोज ओझा ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा था कि, "मैंने पहले भी कहा है कि वैभव भारत की टी20 टीम में आएगा. उसने इस लक्ष्य की ओर पहला कदम उठा दिया है. उनका आक्रामक स्टाइल और जिस आत्मविश्वास से बैटिंग कर रहे हैं, वो तारीफ के काबिल है. यह मेरे लिए बतौर कोच एक सम्मान की बात है. वो अच्छी गेंद का सम्मान करते हैं और बुरी गेंद पर शॉट लगाना जानते हैं."
