हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC का पाकिस्तानी बल्लेबाज Babar Azam पर एक्शन, दे डाली बड़ी सजा; जानें क्या है पूरा मामला

ICC का पाकिस्तानी बल्लेबाज Babar Azam पर एक्शन, दे डाली बड़ी सजा; जानें क्या है पूरा मामला

Babar Azam News: बाबर आजम ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी अली नकवी की ओर से प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया है. ऐसे में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 18 Nov 2025 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एक्शन लिया है. बाबर आजम पर आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. बाबर को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया. यह मुकाबला रविवार को खेला गया था.

बता दें कि यह घटना पाकिस्तानी पारी के 21वें ओवर में हुई. जब आउट होने के बाद बाबर ने क्रीज छोड़ने से पहले अपने बल्ले से स्टंप्स पर गेंद मारी. बाबर को आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण/कपड़ों, मैदानी उपकरणों और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है. 

आईसीसी ने प्रेस रिलीज में बताया कि इसके अलावा बाबर के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है. यह 24 महीने की अवधि में बाबर आजम का पहला अपराध था. मैदानी अंपायर एलेक्स व्हार्फ और राशिद रियाज, थर्ड अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और फोर्थ अंपायर फैसल अफरीदी ने आरोप तय किए. बाबर ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी अली नकवी की ओर से प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया. ऐसे में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. 

रावलपिंडी में 16 नवंबर को खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. श्रीलंकाई टीम 45.2 ओवरों में महज 211 रन पर सिमट गई. इस टीम की ओर से सदीरा समरविक्रमा ने 65 गेंदों में 2 चौकों के साथ 48 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से मोहम्मद वसीम जूनियर ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले, जबकि हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 विकेट हासिल किए. 

इसके जवाब में पाकिस्तान ने 44.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. इस टीम के लिए फखर जमान ने 55 रन बनाए, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 61 रन की पारी खेली. इनके अलावा हुसैन तलत ने नाबाद 42 रन बनाए. श्रीलंका की ओर से जेफ्री वेंडरसे ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए.

Published at : 18 Nov 2025 04:09 PM (IST)
Tags :
ICC Babar Azam Pakistan Pakistan Vs Sri Lanka
