मैकुलम की जगह राहुल द्रविड़ बनेंगे इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच? रेस में 4 और दिग्गज शामिल

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) को टेस्ट टीम के लिए नए हेड कोच की तलाश है. रिपोर्ट के अनुसार पूर्व भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच बन सकते हैं. इंग्लैंड बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में हार के बाद ब्रेंडन मैकुलम को टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटा दिया है.

‘डेली टेलीग्राफ’ की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ उन संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं, जो इंग्लैंड की टेस्ट टीम के नए हेड कोच बन सकते हैं. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल होने वाली एशेज सीरीज से पहले ‘बदलाव करने का सही समय’ मानते हुए यह फैसला लिया है.

53 साल के राहुल द्रविड़ ने भारत को 2024 टी20 विश्व कप का खिताब और 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाया. उन्हें उनके काम करने के तरीके और खेल की गहरी समझ के कारण एक बेहतरीन उम्मीदवार माना जा रहा है. हालांकि, अखबार ने यह भी बताया है कि द्रविड़ की पूर्ण कालिक कोचिंग करने की कोई इच्छा नहीं है.

रिपोर्ट के अनुसार, द्रविड़ की पूर्णकालिक कोचिंग करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के टेस्ट कोच पद से उन्हें घर पर ज्यादा समय बिताने और खेल के अपने पसंदीदा प्रारूप को जीवंत बनाए रखने में मदद करने का मौका मिलेगा. इंग्लैंड को कम से कम उनकी दिलचस्पी के बारे में तो पता करना ही चाहिए.

प्रमुख उम्मीदवारों में जिम्बाब्वे के महान खिलाड़ी एंडी फ्लावर भी शामिल हैं, जो आधुनिक युग में इंग्लैंड के सबसे सफल कोच रहे हैं. उन्होंने टीम को तीन बार एशेज सीरीज में जीत दिलाई और टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक स्थान तक पहुंचाया. फ्लावर को फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी काफी सफलता मिली है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ लगातार दो आईपीएल खिताब जीतना भी शामिल है.

ग्लेमॉर्गन के मौजूदा मुख्य कोच डॉसन को भी एक गंभीर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने काउंटी और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपनी रणनीतिक समझ और कोचिंग कौशल से प्रभावित किया है.

रिपोर्ट में जिन अन्य नामों का जिक्र है उनमें श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा, इंग्लैंड लायंस के कोच एंड्रयू फ्लिंटॉफ, पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जस्टिन लैंगर शामिल हैं.

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