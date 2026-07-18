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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सरोहित के बाद विराट भी ले सकते हैं संन्यास, पाकिस्तान से आया बड़ा दावा, लॉर्ड्स वनडे पर टिकीं सबकी नजरें

रोहित के बाद विराट भी ले सकते हैं संन्यास, पाकिस्तान से आया बड़ा दावा, लॉर्ड्स वनडे पर टिकीं सबकी नजरें

भारतीय क्रिकेट में सीनियर खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने कहा है कि आखिरी वनडे के बाद रोहित शर्मा के साथ-साथ विराट कोहली भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 18 Jul 2026 08:53 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट में सीनियर खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार तेज हो रहा है. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने ऐसा दावा किया है, जिसने नई बहस छेड़ दी है. उनका कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी वनडे के बाद रोहित शर्मा के साथ-साथ विराट कोहली भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं. रोहित के वनडे भविष्य को लेकर पहले से ही कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और माना जा रहा है कि वह अपने अगले कदम पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं.

रोहित को लेकर क्या बोले बासित अली

अपने यूट्यूब चैनल पर बासित अली ने कहा कि जब तक रोहित शर्मा का प्रदर्शन टीम में जगह बनाए रखने लायक है, तब तक उन्हें खेलते रहना चाहिए. उनका मानना है कि किसी खिलाड़ी का आकलन सिर्फ कुछ मैचों या हालिया नतीजों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, 'अगर रोहित लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें खेलना जारी रखना चाहिए. सिर्फ इंग्लैंड के दो मैचों या गौतम गंभीर की पसंद-नापसंद के आधार पर फैसला लेना सही नहीं होगा. अगर ऐसा होता है तो फिर विराट कोहली के बारे में भी उसी नजरिए से सोचना पड़ेगा.'

विराट के फैसले पर भी पड़ सकता है असर

बासित अली का मानना है कि रोहित शर्मा को लेकर बनाया जा रहा माहौल विराट कोहली के फैसले को भी प्रभावित कर सकता है. उन्होंने कहा कि जिस तरह रोहित के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ दिनों बाद विराट ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था, उसी तरह दोनों खिलाड़ी एक बार फिर साथ में बड़ा फैसला ले सकते हैं.

लॉर्ड्स में हो सकता है बड़ा ऐलान

बासित अली ने कहा, 'अगर आज रोहित की बारी है तो अगली बार विराट की भी हो सकती है. जिस तरह विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था, उसे देखते हुए पूरी संभावना है कि दोनों खिलाड़ी लॉर्ड्स में साथ मिलकर अपने संन्यास का ऐलान कर दें.'

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उन्होंने यह भी कहा कि अगर सीनियर खिलाड़ियों पर लगातार दबाव बनाया गया तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं होगी. उनके मुताबिक दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक अब भी विराट कोहली को खेलते हुए देखना चाहते हैं.

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युवा खिलाड़ियों पर बढ़ रहा है भरोसा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति और मुख्य कोच गौतम गंभीर भविष्य की टीम तैयार करने पर जोर दे रहे हैं. इसी सोच के तहत यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों को वनडे टीम में लंबे समय तक मौके देने की योजना बनाई जा रही है. ऐसे में सीनियर खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं.

Published at : 18 Jul 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Basit Ali VIRAT KOHLI Rohit SHarma
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